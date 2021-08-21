بعد دعوى "بلو أوريجين".. "ناسا" تعلق عقد مركبة الهبوط على سطح القمر الخاصة بـ"سبيس إكس"

علقت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ مؤقتا وللمرة الثانية، تنفيذ اتفاقية تصميم مركبة الهبوط علي سطح القمر، التي تم توقيعها مع شركة ”سبيس إكس“ الفضائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي هذا التعليق بعد أن قدمت شركة ”بلو أوريجين“ التي يمتلكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس شكوى أمام محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية ضد وكالة ”ناسا“.

وقالت ”ناسا“ في بيان إن ”جميع الأطراف وافقت على التعليق المؤقت لتنفيذ الاتفاقية حتى الأول من نوفمبر المقبل، مع العلم أن المحكمة حددت جلسة استماع للقضية في 14 أكتوبر المقبل“.

ورفعت شركة ”بلو أوريجين“ دعوى قضائية ضد وكالة ”ناسا“ بشأن قرارها منح عقد تصميم مركبة الهبوط على سطح القمر لشركة ”سبيس إكس“ وحدها عندما كانت تخطط في الأصل لمنح عقدين.

وقالت في الدعوى التي رفعتها إن ”ناسا أخطأت في تقييم اقتراحها بشأن تصنيع المركبة الفضائية، وطلبت الشركة من قاضي المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية مع ”سبيس إكس“ حتى انتهاء النظر في الدعوى القضائية“.

يشار إلى أن شركة جيف بيزوس طعنت في القرار لأول مرة في 16 نيسان/أبريل الماضي، وقدمت احتجاجا إلى مكتب المحاسبة الحكومي، وأدت هذه الشكوى إلى تعليق عقد ”سبيس إكس“ لمدة 95 يوما.

وهذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها وكالة ”ناسا“ وشركة ”سبيس إكس“ إلى إيقاف المشروع مؤقتا. وجادلت ”بلو أوريجين“ بأن عملية الاختيار كانت غير عادلة، لأنها لم تمنح الفرصة لمراجعة عرضها مثلما تمكنت سبيس إكس من ذلك.

ورفض مكتب المساءلة الحكومية الطعن الأول في النهاية، لأنه وجد أن ”ناسا لم تنتهك قانونا أو لائحة عندما أرست العطاء على شركة سبيس إكس“، كما نفى المكتب الحجج المقدمة، بأن ”ناسا تصرفت بشكل غير لائق عندما منحت العقد لشركة سبيس إكس“.

وقبل أن يكشف مكتب المساءلة الحكومية عن قراره، كتب جيف بيزوس خطابا مفتوحا إلى ناسا، يخبر الوكالة أن ”بلو أوريجين“ مستعدة للتنازل عن ملياري دولار لسد النقص في تمويل ميزانية برنامج نظام الهبوط البشري، وإعادة البرنامج إلى المسار الصحيح.

وفي كلتا الدعويين اللتين رفعتهما، قالت شركة ”بلو أوريجين“ إنها تقوم بمحاولة لإصلاح العيوب في عملية الاستحواذ الموجودة في نظام الهبوط البشري التابع لـ“ناسا“.

كما أكدت الشركة أن هذا القرار يلغي فرص المنافسة، ويضيق بشكل كبير قاعدة الإمدادات، ولا يؤخر فقط، بل يعرض عودة أمريكا إلى القمر للخطر، ”وبسبب ذلك، قدمنا احتجاجا إلى مكتب المساءلة الحكومية“.

بالنسبة لشكواها الأحدث، أوضح المتحدث باسم الشركة: ”إننا نؤمن بقوة بوجود مشكلات أساسية في قرار ناسا، لكن مكتب المساءلة الحكومية لم يكن قادرا على معالجتها بسبب اختصاصه المحدود“، على حد قوله.