اعتداء عنيف من قبل شاب على مسن وزوجته يثير غضبا بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء شاب على مسن وزوجته أمام باب شقتهما بطريقة عنيف أثارت غضبا على مواقع التواصل.

ويظهر في الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة على باب شقة، رجل مسن يتحدث إلى 3 أشخاص، قبل أن تخرج زوجته من الشقة وهي سيدة منقبة، فبادر أحدهم بالتعدي عليها بالضرب بطريقة مهينة أمام زوجها مستخدما الحذاء.

وأثناء دفاع المسن عنها، تعدى الشخص ذاته عليه وضربه، ثم تهجم على السيدة وضربها بشكل مبرح وصفعها على وجهها.

وأوضح متداولو الفيديو أن المشاجرة جرت عند مدخل عمارة في منطقة عين شمس بالقاهرة، مطالبين بالتحقيق في الواقعة وضبط مرتكبها وتنفيذ أقصى عقوبة بحقه.

ووجه عدد من المواطنين بلاغات للنيابة العامة طالبوا فيها بسرعة التحرك لضبط المعتدي، مؤكدين أن هذه التصرفات دخيلة على مجتمعهم ولم يعهدوها.

من جهتها أكدت مصادر أمنية أنها ”تفحص مقطع الفيديو تمهيدا لضبط المشاركين فيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم“ بعد موجة الغضب التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد مصر بين فترة وأخرى، حوادث مشابهة، وفي الفترة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على شخص قام بضرب مسن على الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

كما رصدت الأجهزة الأمنية على صفحات مواقع التواصل، واقعة صادمة في وقت سابق، لشابين يتنمران على رجل مسن يبدو أنه يعاني من مرض نفسي، ثم ألقيا بالرجل في مصرف مياه وسط القمامة، وهو ما أشعل الغضب في مصر وقتها.

وعادة ما تتولى الجهات المعنية التحقيق في مقاطع فيديو مشابهة متداولة على مواقع التواصل، وتفتح تحقيقا لتحديد هوية المتهمين وتوقيع العقوبة المناسبة ضدهم.