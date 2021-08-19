السودان.. 7 قتلى في مواجهات مسلحة أثناء توقيف متهم باغتصاب فتاة

قتل 7 أشخاص بولاية النيل الازرق، في مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة، أثناء توقيف متهم باغتصاب فتاة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في مايو/ آيار الماضي، فيديو اغتصاب فتاة على يد مسلحين بمحلية الروصيرص في ولاية النيل الأزرق، جنوب البلاد.

ووفق صحيفة الانتباهة، الصادرة اليوم الخميس، فإنه وأثناء عملية القبض على المطلوبين، وقعت مقاومة منهم، وتحولت إلى إطلاق نار على قوة الشرطة.

وقال مدير شرطة إقليم النيل الأزرق، اللواء حقوقي محمد صلاح الدين محمد، حسب صحيفة ”الصيحة“، إنه أثناء عملية القبض على مطلوبين للعدالة، وعددهم 3 أشخاص بمنطقة ”شانيشا“ بمحلية الرصيرص، قاوم المطلوبون القبض عليهم، وتبادلوا إطلاق النار مع القوة الشرطية المنفذة لأمر القبض.

وأضاف: ”ترتّب على الاشتباك، مقتل أحد الجناة و5 مواطنين، وأحد أفراد الشرطة“، بينما أُصيب 3 من أفراد الشرطة و4 مواطنين، جرّاء الحادثة، وكشف عن هروب اثنين من الجناة، وشدد على أن القانون سيطال كل مُعتدٍ.

وأثارت حادثة اغتصاب فتاة النيل الأزرق، من قبل 3 أشخاص مسلحين، في مايو/ آيار الماضي، غضب السودانيين، مطالبين بمحاسبة الجناة، ومنددين بما تتعرض له النساء من انتهاكات في بعض مناطق البلاد.