اتهامات بالتحرش والتمييز باستوديوهات "يوبيسوفت" الفرنسية في سنغافورة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تواجه استوديوهات ”يوبيسوفت“ في سنغافورة تحقيقا إثر ادعاءات عن حالات تحرش جنسي وتمييز عرقي، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة المحلية في البلاد بشأن قضية جديدة تطال المجموعة الفرنسية العملاقة في مجال ألعاب الفيديو.

وكانت الشركة التي تطور خصوصا لعبتي ”أساسينز كريد“ و“فار كراي“، اهتزت العام الماضي عقب الكشف عن سلوكيات تنطوي على تمييز ضد النساء واتهامات بالاغتصاب لكوادر عدة فيها.

وأوضحت هيئة ”تافيب“ المسؤولة عن مراقبة أداء أصحاب العمل في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا، الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعدما تلقت ”معلومات غير اسمية تحوي روابط إلى مقالات إلكترونية تتعلق بادعاءات تحرش في مكان العمل ومعاملة تنطوي على تمييز بمقر يوبيسوفت في سنغافورة“.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات عن سلوكيات غير قانونية، بما يشمل الاعتداءات أو التحرش الجنسي، إلى إبلاغ الشرطة فورا بهذه الحوادث.

ونشر موقع ”كوتاكو“ المتخصص في ألعاب الفيديو الشهر الماضي تحقيقا يتضمن ادعاءات تتناول حالات تحرش جنسي وسوء معاملة وفروق كبيرة في الرواتب بين الموظفين الأجانب والسنغافوريين، بالاستناد إلى شهادات من نحو عشرين موظفا حاليا وسابقا بمكاتب ”يوبيسوفت“ في سنغافورة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وتحدثت امرأتان عن حالات ملامسة جسدية وتعليقات غير ملائمة تعرضتا لها، فيما اشتكى موظف آخر من ”الهوة غير المنطقية في الرواتب بين الموظفين المحليين والأجانب“.

وردت ”يوبيسوفت“ سنغافورة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة إنها ”على علم بالادعاءات التي أوردتها الهيئة الناظمة في سنغافورة، وبما أننا نجري محادثات مع الهيئة الناظمة، ليس لدينا أي عناصر يمكن إعلانها في هذه المرحلة“.

وأضافت الشركة أن ”كل استوديوهات يوبيسوفت، بما فيها فرع سنغافورة، تجهد للترويج لثقافة يمكن أن يفتخر بها أعضاء الفريق والشركاء. لن نسمح ولن نقبل بأي تمييز أو انتهاك“.

وتضم استوديوهات ”يوبيسوفت“ في سنغافورة التي أنشئت عام 2008، نحو 500 موظف بحسب صحيفة ”سترايتس تايمز“ المحلية.

ويعاني قطاع ألعاب الفيديو الذي يهيمن عليه الذكور، من سمعة سيئة لناحية سوء معاملة النساء وحالات التحرش والتمييز في الاستوديوهات، وقد أفضت ادعاءات ضد مديري استوديوهات ”يوبيسوفت“ في مدينتي تورنتو ومونتريال الكنديتين إلى استقالات وعمليات صرف العام الماضي.