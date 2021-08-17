إدانة وافد آسيوي لاعتدائه على فتاة قاصر في دبي

قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي، بسجن وافد آسيوي 3 أشهر وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالاعتداء على فتاة قاصر 12 عام، خلال وجودها بأحد المراكز التجارية الكبرى في حادثة وقعت قبل أشهر قليلة.

وجاء حكم الاستئناف مؤيداً لحكم محكمة أول درجة الصادر سابقاً بحق المتهم الذي تم الإبلاغ عنه من قبل والدة الفتاة.

ووقعت الحادثة في نيسان/ إبريل الماضي، حيث تقدمت سيدة ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها لاعتداء من آسيوي خلال حضورها عرضاً لنافورة في مركز تجاري.

ووفقاً لإفادة والدة الفتاة فإن المتهم تعمَد مضايقة ابنتها خلال عرض النافورة مستغلاً انشغالها بمشاهدة العرض.

وبناءً على ذلك، تم القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته في مراحل التحقيق إلا أنه حاول الإنكار في المحكمة.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بحبس المتهم وإبعاده، فاستأنف الحكم الذي تم تأييده مجدداً من قبل محكمة الاستئناف.

وتنظر النيابة العامة في الإمارات، التي يتجاوز عدد سكانها 9 مليون، النسبة الأكبر منهم وافدين، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته سواء كان مواطن أو وافد.

وسبق أن قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي مطلع الشهر الجاري بسجن وافد آسيوي يعمل في توصيل الطلبات (دليفري) لمدة عام وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه عقوبة السجن، بعد إدانته بالاعتداء على طفلة.

وجاء حكم الاستئناف حينها مخففاً لحكم محكمة أول درجة في القضية والذي قضى بسجن العامل المعتدي البالغ من العمر 63 عام، لمدة 3 سنوات، لاعتدائه على الطفلة في شباط/ فبراير عام 2020، عقب قيامه بتوصيل طلبية كعكة إلى منزل عائلتها.

ووفقاً للمواد 36 و 69 من قانون حقوق الطفل ”وديمة“ فإنه يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم قرابة (14 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الحظر.

وكما تنص المادة 60 من القانون ذاته على أنه ”يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم (قرابة 1400 دولار) من يمتنع عن التبليغ عن الاعتداء على أطفال“.