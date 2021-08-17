مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لشخص هتك عرض قاصرات

قضت محكمة الجنايات في مصر الثلاثاء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق عامل في دائرة قسم شرطة ”15 مايو“ في العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك بعد اتهامه بعدة جرائم، منها خطف قاصرات، وهتك عرضهن بعد إيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد.

وكان أمر الإحالة في القضية قد كشف عن ”قيام المتهم، بخطف الفتيات القاصرات بالتحايل عليهن، حيث استوقفهن بالطريق العام، وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لكورونا، واستدرجهن إلى مدخل أحد البنايات، حيث قام بفعلته“.

وأضاف أمر الإحالة: ”اقترنت الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة“.

واستمعت النيابة العامة في مصر، إلى أقوال نقيب الشرطة، الذي شهد أن ”تحرياته السرية حول الواقعة، أكدت ارتكاب المتهم للواقعة على النحو سالف البيان“.

كما قضت محكمة مصرية، منذ أيام قليلة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق طبيب استشاري جهاز هضمي؛ وذلك لاتهامه بالتحرش بمعلمة خلال معالجتها في عيادته، بمدينة قليوب المصرية،

وتبين أن المتهم الطبيب، هتك عرض المجني عليها داخل عيادته الشهيرة، وأنه خلال وجودها للفحص الطبي لمعاناتها من مشاكل في الجهاز الهضمي، استغل تواجدها بمفردها وقام بتخديرها، وتحرش بها، حيث لم تستطع مقاومته.

وفي حادثة مشابهة أخرى في وقت سابق، قضت محكمة الجنح في مصر، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لموظف في مطار القاهرة، وتغريمه 20 ألف جنيه (ما يعادل 1,276.71 دولار)، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ياسمين بشاي، وتصويرها صورا ذات طبيعة جنسية.

وأمرت المحكمة، حينئذ، بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة انتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضاها بمطار القاهرة الدولي، ما يستوجب العقوبة القانونية اللازمة.

كما ذكرت النيابة، في بيان لها، أن وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام رصدت تداول تصوير أذاعته فتاة في موقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ومن ثم في صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغا من الفتاة ضد موظف في ميناء القاهرة الجوي يفيد بتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها في ميناء القاهرة الجوي.