محكمة كويتية تعقد أولى جلسات محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة بتهمة خطف شاب

عقدت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو مسؤول حكومي سابق، وعسكريين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية؛ متهمون جميعا بقضية خطف شاب من فئة ”البدون“ ومحاولة الاعتداء عليه.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين جميعا، وأمرت بضبط العسكري الثاني المتهم بالقضية، والذي تم إخلاء سبيله بوقت سابق، وأجَلت المحاكمة حتى 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، وفقا لوسائل إعلام محلية.

«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل الشيخ والعسكري المتهمين بقضية خطف شاب.. وتأمر بضبط العسكري الآخر الذي أخلي سبيله سابقا.. وتؤجل محاكمتهم إلى 14 سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة#الكويت #خطف_شاب_بدون #خطف_بدون #محاكم_الكويت #أخبار_المحاكم — جرائم ومحاكم (@cckwt) August 17, 2021

وأنكر المتهمون أثناء مواجهتهم بالتهم من قبل القاضي ما أُسند إليهم من تهم ”خطف وضرب واعتداء وإساءة استخدام الهاتف وسرقة آيباد“، حيث زعم المتهم الأول ”أن المجني عليه هو من سرق جهاز الآيباد منه“، بحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية قبل أسبوع إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت للمتهمين، في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ ”قضية الخطف“، تهمة ”الخطف والضرب والدعوة لمخالفة القانون“.

وجاءت الإحالة عقب أسبوعين من إصدار أمر بحبس المسؤول السابق وأحد العسكريين لمدة 21 يوما؛ على خلفية اتهامهما بخطف الشاب تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، في محاولة لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للآداب العامة، فيما تم إخلاء سبيل العسكري الثاني.

وضبطت وزارة الداخلية، في الـ 17 من تموز/ يوليو الماضي، جميع المتورطين بقضية الخطف التي هيمنت على حديث النشطاء والحقوقيين، حيث أكدت حجزهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان للوزارة حينها، فإن ”شخصا تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر، يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة، بمساعدة عسكريَين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة، في تصرف شخصي خارج نطاق العمل“.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ المحلية في تقرير سابق، ”أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستغرام) وأراد خطفه بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه“.

وأوضح المصدر ”أن المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب وحملوه إلى منزل المسؤول، قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده“.

وتم إصدار البيان الرسمي من وزارة الداخلية، بعد تداول عدد من النشطاء والحقوقيين أنباء عن وقوع جريمة خطف بحق شاب من فئة ”البدون“، من قبل أحد أبناء الأسرة الحاكمة بمساعدة من رجال الأمن.

وسرد نشطاء كُثر تفاصيل حول حادثة الخطف، حيث قالوا ”إن الشيخ، وهو مسؤول حكومي سابق، قام باستدراج الشاب لوسامته بحجة منحه هدية، ثم قام باختطافه وضربه لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للدين والأخلاق“.

وأكد النشطاء أن الشيخ المتهم الذي نُسبت له واقعة الخطف هو فهد مبارك الصباح، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة في وزارة الإعلام سابقا، وأنه تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

ودفعت تلك الاتهامات ونسب الحادثة للشيخ فهد المحاميين علي العصفور وعلي العياف لإصدار بيان حول القضية كونهما وكيلين عنه، حيثُ أكدا ”أن كل ما تم تداوله بشأن القبض على الشيخ ونسب التهم له عارٍ من الصحة“.

وأضاف البيان أن ”الشيخ المتهم هو من بادر للمثول أمام جهات التحقيق لإظهار وجه الحق في الوقائع المنسوبة له، والرد على ما أثير في مواقع التواصل من اتهامات مست سمعته“.