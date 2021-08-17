تنفيذ حكم القصاص بحق سعودي قتل زوجته كيا بالنار

نفذت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصا بحق مواطن في منطقة عسير، بعدما أدين بقتل زوجته السعودية، بضربها بعصا على رأسها وكيها بالنار.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، بيانا صادرا عن وزارة الداخلية، أكد تنفيذ الحكم بالجاني، المدعو إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين، الذي قتل زوجته بتلك الطريقة البشعة على إثر خلاف بينهما.

وبحسب البيان ”أسفر التحقيق معه بعد القبض عليه، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

وأضاف: ”تم تنفيذ حكم القتل قصاصا، بالجاني يوم الثلاثاء، في مدينة أبها بمنطقة عسير“.

وأكدت الوزارة ”حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم“.

وحذرت في الوقت ذاته ”كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.