ضبط مقيم في سلطنة عمان لسرقته وقود "الديزل"

ألقت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، القبض على شخص مقيم، وذلك بعد ارتكابه جريمة سرقة وقود ”الديزل“ من إحدى الشركات.

وأوضحت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لها أوردتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن ”شرطة أمن منشآت النفط والغاز، قامت بإلقاء القبض على وافد بعد سرقته وقود الديزل من شركة في مناطق الامتياز“.

وأكدت أنها ”اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم“، الذي لم يتم الكشف عن هويته، وكذلك هوية الشركة المعنية.

وجاء في تغريدة الشرطة: ”قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تُلقى القبض على وافد لارتكابه جرائم سرقة وقود الديزل من إحدى الشركات الواقعة بمناطق الامتياز، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية“.

ولم تورد شرطة عمان السلطانية المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، بإلقاء القبض على أشخاص بعد إقدامهم على سرقة الوقود من مناطق الامتياز.

وسبق أن دعت شرطة عُمان السلطانية، الشركات المختلفة في مناطق الامتياز إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على ممتلكاتها.

ويستخدم مهربو الوقود طرقا مختلفة في محاولة السرقة، منها استغلال الزوارق في عمليات التهريب، حيث سبق وأن تصدت الجهات الأمنية في السلطنة لمحاولات تهريب الوقود عن طريق البحر. ففي مارس/آذار الماضي، تمكن خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة مسندم، وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة في خصب من ضبط قارب آسيوي، والقبض على مجموعة أشخاص كانوا على متنه يقومون بتهريب كميات كبيرة من وقود الديزل.

فيما اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر أن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، كانت قد أعلنت قبل نحو شهر من الآن، عن أن السلطنة تعتزم طرح 3 مناطق امتياز نفطية في مطلع أغسطس/آب.

وأضافت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن المناطق التي ستطرحها هي المناطق 23 و38 و66.