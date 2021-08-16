السعودية.. إغلاق مستشفى بعد العثور على جثتي طفلين بثلاجة حفظ الأطعمة

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن الأسباب التي دفعت بوزارة الصحة إلى إغلاق أحد المستشفيات الخاصة في المدينة المنورة.

وأوضحت المصادر، لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن قرار إغلاق المستشفى الخاص، والذي تم عن طريق إدارة الالتزام بـ“صحة المدينة المنورة“ يوم الخميس الماضي، كان بسبب تورط المستشفى في التحفظ على جثتي طفلين مولودين داخل ثلاجة حفظ الأطعمة، إحداهما لطفل خديج، إلى جانب قصور في الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضافت أن ”إحدى الجثتين تم حفظها داخل الثلاجة لمدة تزيد عن 4 أشهر، ولم يتم معرفة الأسباب التي دفعت المستشفى للاحتفاظ بالجثتين“.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الخميس الماضي، عن إغلاقها مستشفى خاصا في المدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات، أبرزها نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية، والقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى قصور في صيانة المبنى. وأكدت ”الصحة“ إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

#الصحة تغلق مستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات، أبرزها:

– نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية.

– قصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى.

– قصور في صيانة المبنى.

وإحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن. pic.twitter.com/l6d8uIWlpU — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 12, 2021

وكانت الشؤون الصحية في المدينة المنورة فتحت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، تحقيقا مع المستشفى المعني، بعد أن عثرت فيه على جثتين مجهولتين داخل ثلاجة حفظ الأطعمة (الفريزر).

وثبت آنذاك تورط المستشفى المذكور في الاحتفاظ بالجثتين مدة تجاوزت 3 سنوات، إذ لم يتم التعامل مع الجثتين بطريقة شرعية ونظامية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية عن المستشفى وفق المتبع.

وبحسب التفاصيل، التي أوردتها صحيفة ”عكاظ“ في حينها، فإنه أثناء قيام اللجان التفتيشية بإدارة الالتزام في المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة بزيارة المستشفى، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المعتادة، وخلال تفتيش المراقبين بعض أقسام المستشفى عثروا على ثلاجة ”فريزر“ في إحدى الغرف، وبعد قيامهم بفتحها عثروا بداخلها على جثتين ملفوفتين بأكياس طبية محكمة بلاصق، إذ تم آنذاك إبلاغ الجهات المختصة على الفور، والتي فتحت بدورها ملف تحقيق في الحادثة وتم استدعاء المختصين في المستشفى من أطباء وإداريين، وجميع من له علاقة بالقضية وتم استجوابهم عن سبب وضع تلك الجثث في الثلاجة وعن دوافع الاحتفاظ بها والسكوت عنها طيلة هذه الفترة.