تغريم كويتية 16 ألف دولار لحيازتها سلاحا وذخيرة

قضت إحدى محاكم دولة الكويت بتغريم مواطنة 5000 دينار (16.6 ألف دولار) بتهمة حيازتها سلاحا وذخيرة من غير ترخيص.

كما قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب المواطنة عن تهمة تعاطيها مواد مخدرة، واكتفت بحكم الغرامة السابق، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل أحدث الأخبار الأمنية والقضائية.

ولم يورد الحساب الأمني المرخص من وزارة الإعلام تفاصيل أخرى حول قضية اتهام المواطنة بحيازة سلاح، والتي لا تعد الأولى من نوعها في البلد الذي تفرض فيه السلطات عقوبات صارمة على من يُضبَط بحوزته سلاح غير مرخص.

وكانت السلطات الكويتية بدأت في شباط/ فبراير عام 2015، تطبيق قانون جمع السلاح الذي منح سكان البلاد أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم دون عقوبات، قبل أن يتم تنفيذ حملات تفتيش واسعة على المنازل بهدف جمع السلاح المنتشر بكثافة بين المدنيين آنذاك.

ويعاقب القانون كل من يُضبَط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار (166.6 ألف دولار) كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال“.

وأسهمت حملة جمع السلاح تلك بجمع كميات كبيرة من الأسلحة عقب مبادرة المواطنين بتسليم ما لديهم من أسلحة امتثالا للقانون الذي تأملت من خلاله السلطات أن يسهم بالحد من الجريمة في البلد التي يشكل فيه الوافدون 70 في المئة من عدد السكان.

وبالعودة إلى قضية المخدرات، فقد كشف تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ المحلية في تموز/ يوليو الماضي، ”أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها“.

وبحسب التقرير المنقول عن مصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 في المئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة ”أن الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.