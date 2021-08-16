بمبلغ زهيد جدا.. ماكسويل تبيع منزلها المرتبط بقضية "استغلال القاصرات"

باعت غيسلين ماكسويل، الحبيبة السابقة وشريكة الملياردير المنتحر والمتهم في قضايا استغلال القاصرات جسديا (جيفري ابستين) منزلها في لندن بقيمة 1.75 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 2.41 مليون دولار أمريكي)، حيث ارتبط هذا المنزل بواقعة فيرجينيا روبرتس والأمير أندرو.

ونشر موقع ”internewscast“ أن أحد مطوري العقارات صرح لصحيفة ”ديلي ميل“ الريطانية بأنه ”اشترى منزل ميوز، الذي تملكه سيدة المجتمع غيسلين ماكسويل في مقاطعة بلجرافيا وسط لندن“، وهو المنزل الذي تم التقاط صورة فيه لإحدى ضحايا جيفري إبستين وتدعى فيرجينا روبرتس (والتي كانت تبلغ من العمر حينذاك 17 عاما) بجانب الأمير أندرو نجل الملكة اليزابيث الثانية وهو يحيط خصرها بذراعه، والذي تتهمه فيرجينا الآن بإجبارها على مواقعته 3 مرات واحدة منها داخل هذا المنزل في عام 2001.

وتظهر أيضا في الصورة ذاتها غيسلين ماكسويل، القابعة الآن داخل محبسها في سجن ”متروبوليتان“، بعد إلقاء القبض عليها العام الماضي واتهامها بإحضار الفتيات القاصرات لإبستين وإجبارهن على ممارسة الرذيلة مع كبار الشخصيات في المجتمع.

ورفعت فيرجينا روبرتس، المعروفة الآن باسم فيرجينا جوفري وهي أم لثلاثة أطفال وتعيش في أستراليا، الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد الأمير أندرو واتهمته رسميا بالاعتداء عليها 3 مرات بأمر من الملياردير المنتحر جيفري ابستين.

وما زال الأمير أندرو ينكر جميع التهم الموجهة إليه من جوفري، وأكد أنه لم يلتق بها من قبل حتى ولو لمرة واحدة.

وأفاد الموقع بأن ”ماكسويل باعت هذا المنزل من أجل تغطية النفقات القانونية لقضيتها في الولايات المتحدة“، وقال متحدث عنها إن ”بيع المنزل يسبب لها حالة من الحزن؛ لأنها كانت تعتبره ملجأها في لندن بالإضافة إلى ذكرياتها السعيدة فيه“.

وأوضحت وثائق البيع أن من قام بشراء هذا المنزل هو مطور العقارات ستيورات روبنسون، والذي يقيم في مدينة هامبشاير، ويظهر بجانب اسمه _أيضا_ المحامي المشطوب من النقابة بسبب اتهامات بغسيل الأموال وتمويل جهات إرهابية مالكولم جرومبريدج، وهو صديق قديم لعائلة ماكسويل وحصل على توكيل رسمي منها قبل عدة أشهر لإتمام عملية البيع.

ووفقا للموقع، فإن هناك أكثر من 100 عاملة مساج زارت قصر إبستين أثناء وجود ماكسويل، وفي إحدى المرات سرقت جواز سفر فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد رفضها ممارسة الرذيلة مع ابستين، الذي عثر عليه ميتا داخل محبسه في عام 2019.