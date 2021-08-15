السعودية.. توقيف 6 مواطنين "تحرشوا" بسائحة في الرياض

أوقفت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، 6 مواطنين بتهمة ”التحرش“ بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا صادرا عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تأكيده ”مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع“.

وأضاف المصدر أنه ”تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة عنهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة“.

🚨النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع 6 مواطنين، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع. 📌اعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.

pic.twitter.com/sGmY1dPn9x — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 15, 2021

وأكد المصدر المسؤول أن ”هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 /1 /1442هـ (البند أولا /4)“.

وبين المصدر أن ”الجرم المسند للمتهمين، طبقا لملابسات الواقعة، محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقا للمادة 6/ 2،د، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 10 عشر سنوات“.

وشدد المصدر على أن ”أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفا مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز“.