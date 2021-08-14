السعودية.. ضبط 6 أشخاص تعرضوا لسيدة وصدموا سيارتها

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم السبت القبض على 6 شبان ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعرضهم لسيدة تقود سيارتها في أحد أحياء العاصمة.

وقال المتحدث الإعلامي للشرطة الرائد خالد الكريديس، إن ”الجهات الأمنية ضبطت الشبان وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة“.

وأكد الرائد الكريديس، في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، أن ”الشبان الستة تعرضوا للسيدة داخل سيارتها أثناء قيادتها لها، وصدم أحدهم مركبتها بمركبة لا تحمل لوحات ثم هربوا من موقع الحادثة“.

شرطة منطقة الرياض: القبض على (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض pic.twitter.com/UTSFjpPGs0 — الأمن العام (@security_gov) August 14, 2021

ووثقت وزارة الداخلية، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، مقطع الفيديو للشبان أثناء تعرضهم للسيدة التي تتحدث بلغة أجنبية، حيث لاقى نبأ ضبطهم وإحالتهم إلى التحقيق ترحيبا واسعا من المدونين الذين أشادوا بالتصرف الأمني وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

"شرطة الرياض": القبض على 6 مواطنين تعرضوا لسيدة أجنبية داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء الرياض، قام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من موقع الحادث. pic.twitter.com/42ryGc99hX — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 14, 2021

وأشار بعض النشطاء إلى أن هذا السبب الذي دفع البعض في السعودية إلى رفض قيادة المرأة للسيارة.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

ويقول ناشطون وباحثون اجتماعيون، إن التشهير بالمتحرشين بجانب العقوبات الأخرى المفروضة، سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.

وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة أكبر بكثير من الماضي، وذلك بعد أن سنت المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية الكثير من التشريعات لصالحهن، مثل السماح لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وقاعات السينما وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية جنبا إلى جنب مع الرجال.

وسمحت السعودية منتصف عام 2018 للنساء بقيادة السيارة للمرة الأولى في المملكة، تنفيذًا لأمر ملكي بهذا الخصوص صدر عام 2017، عقب عقود من المنع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حصلت جامعة الأميرة نورة في المملكة، على أول رخصة لمدرسة نسائية لتعليم السياقة، باشرت على إثرها استقبال طلبات التعلّم من جانب الإناث.