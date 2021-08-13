الكويت.. إحالة عسكري في المباحث للتحقيق إثر نشره مقطع فيديو خادش للحياء

أحالت وزارة الداخلية الكويتية عسكريًا يعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة، عقب إصدار قرار بوقفه عن العمل، للتحقيق معه بسبب نشره مقطع فيديو ”خادش للحياء“ برفقة فتاة عبر تطبيق ”سناب شات“.

وقال مصدر أمني لموقع ”جرائم ومحاكم“ المحلي ”إنه فور تداول مقطع الفيديو صدرت أوامر لقطاع الأمن الجنائي لرصد من ظهر فيه واستدعائه ليتبين أنه عسكري في المباحث الجنائية“.

وأكد المصدر ”أن المتهم اعترف بتصوير ونشر المقطع“، لتتم إحالته والفتاة التي ظهرت معه إلى النيابة العامة بتهم ”إساءة استعمال الهاتف، وإتيان فعل فاضح، وخدش الحياء العام“.

وتتكرر مخالفات رجال الأمن بالرغم من العقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز الأمني، بهدف الحفاظ على هيبة رجال الأمن في المجتمع.

وقبل أسابيع، ضبطت الجهات الأمنية 11 شخصًا، بينهم منتسبون للشرطة والحرس الوطني وأحالتهم للتحقيق عقب إبلاغ جهات عملهم، إثر مشاجرة وقعت بينهم فجرًا في منطقة الخيران بمحافظة الأحمدي ثاني أكبر محافظة في البلد الخليجي بعد محافظة الجهراء.

وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة، وتطبيق القوانين عليه.

وشنَّ قطاع الأمن الجنائي، خلال الأشهر الماضية، حملة ضد كل من ينشر صورًا ومقاطع مخلة بالآداب وخادشة للحياء ومنهم مشاهير، وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتم إثر هذه الحملة ضبط عدد من المشاهير، حيث تم حجز بعضهم، وإبعاد آخرين، ومنهم الفاشينيستا اللبنانية سازديل والفاشنيستا الإيرانية شيرين بهمن، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بشهاب ملح إنستغرام، والفنان الباكستاني فرحان العلي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، ضبط قطاع الأمن الجنائي شابين وفتاتين (جميعهم أحداث) وأحالوهم إلى النيابة العامة عقب ظهورهم بمقطع فيديو وُصف بالمخالف للآداب العامة، حيث قاموا بنشره عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لإحصائية رسمية، فقد تولت النيابة العامة، خلال العام 2020، 1782 قضية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، أُدين فيها 543 متهمًا بأحكام متنوعة بين الغرامة المالية والحبس.