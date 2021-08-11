سعودي يقتل زوجته ويصيب ابنه إثر خلافات عائلية

أقدم مواطن سعودي في منطقة مكة المكرمة، على قتل زوجته بعد الاعتداء عليها وعلى ابنها بسلاح أبيض نتج عنه وفاتها، وإصابة الطفل إصابات طفيفة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ”إن الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن تعرُض مواطنة وابنها لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، وذلك نتيجة خلافات بينهما، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل“.

شرطة منطقة مكة المكرمة: تعرض مواطنة لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنه وفاتها والقبض عليه . pic.twitter.com/sRFoyRJcvi — الأمن العام (@security_gov) August 11, 2021

وأضاف المتحدث الإعلامي للشرطة في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي ”بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن الجاني وهو في العقد الرابع من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة“.

واكتفى البيان الذي تداولته الصحف المحلية بالإشارة إلى الجريمة والقبض على الجاني، فيما تفاعل مدونون سعوديون كثُر مع حادثة القتل، معبرين عن استنكارهم للجريمة ومطالبين بالقصاص من الزوج الجاني.

وتقضي المحاكم السعودية، بالإعدام لمن يدان بجرائم القتل العمد إلى جانب تهريب المخدرات والسحر والشعوذة والإرهاب.

وسرد المدونون بعض التفاصيل بشأن الحادثة، والتي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، حيث قالوا ”إن الرجل أقدم على قتل زوجته أثناء نومها، وقام بطعن ابنها البالغ من العمر 4 أشهر وتشويه ملامحه، دون معرفة دوافعه لذلك“.

وأشار النشطاء إلى أن المجني عليها تُدعى ”بسمة صلاح الزهراني“، حيث دشنوا وسم #بسمه_صلاح_الزهراني، وشارك مدونون كثُر في التعليق تحته على حادثة القتل هذه بعبارات تعاطف مع الطفل ووالدته الضحية، وسط مناشدات للعوائل باختيار الزوج المناسب لبناتهم ومساندتهنَ عند التعرض للأذى والتعنيف من أزواجهنَ.

#بسمه_صلاح_الزهراني

مافيه انسان (طبيعي) يُقدم على القتل!

مافيه انسان (سوي أو حتى سفيه أو مجنون) يُقدم على قتل زوجته وابنه!

اللي يقتل زوجته و ابنه، يا يكون:

*مختل

*مدمن مخدرات

>وراح انزل لعقلية اللي يقول (اكيد مسوية شيء)

واقول: حنا مو في غابة!

⭕️فيه قانون وقضاء يقتص من كل متجاوز⭕️ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) August 11, 2021

وقال مدون يُدعى علي سراج أبو أحمد عرَف عن نفسه بأنه ”عم الضحية“، ”بأنها توفيت قبل عدة أيام بعد تعرضها للطعن هي وابنها من قبل زوجها، وتم الصلاة عليها في مسجد الثنيان بجدة ودفنها في مقبرة التوفيق يوم الإثنين“.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة قتل شهدتها محافظة الطائف في مكة المكرمة، حيث أقدم شاب سعودي على قتل عروسه وتُدعى روان الغامدي، بطريقة مروعة، وذلك بضربها بحجر ومن ثم دهسها بالسيارة، دون أن تتضح دوافعه.

وتم إلقاء القبض على الشاب الجاني من قبل رجال الشرطة، بعد تداول مدونون في ”تويتر“ تفاصيل بشأن الجريمة المروعة، وقالوا ”إن خلافا نشب بين الزوجين بعد أسبوع واحد من زواجهما، حيث كانا سوية في السيارة فتوقف الزوج ثم نزلت زوجته من المركبة فضربها بحجر كبير توفيت على إثره في الحال“.

ويواجه زوج ”روان“ اتهامات بأنه مدمن مخدرات، وهو ما أثار مخاوف عروسه التي لم تكن على علم بذلك؛ ما تسبب بالخلاف بينهما، قبل أن يقدم على قتلها.