الإمارات.. محتال يستغل "إعلان وفاة" للسرقة

أدانت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، شخصا، بتهمة الشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأن انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه دَيْن كان إثر عمل بينه وبين والد المجني عليه المتوفى، حيث قام بمطالبته بسداده، لكن حيلة المتهم فشلت، حيث قام المجني عليه بالإبلاغ عن الواقعة وتم ضبط المحتال.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن وقائع الدعوى تتلخص، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، بقيام المتهم بالتواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج ”واتساب“، وذلك بعد أن استغل قيام المجني عليه بنشر رقم هاتفه في أحد مواقع التواصل المختصة في نشر معلومات عن المتوفى ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي.

وإثر ذلك، اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم (243 دولارا) إلى حسابه المصرفي، مدعيا أن المتوفى كان اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية والتواصل معه عبر الهاتف مباشرة، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام المجني عليه بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء.

ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف، فضلا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات ومصادرة الهاتف وإغلاق حسابه في برنامج ”واتساب“ بشكل كلي.

ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قبل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، وذلك بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.