السعودية.. القبض على مواطنين خاطرا بتثبيت سيارتيهما على حافة مرتفع جبلي

ألقت شرطة منطقة جازان جنوب غرب السعودية، القبض على مواطنين عقب مخاطرتهما أثناء وجودهما على مرتفع جبلي في محافظة فيفا، بتثبيت سيارتيهما على حافة المنحدر من ارتفاع شاهق لاستعراض مهاراتهما في القيادة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي ”إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المواطنين اللذين ظهرا بمقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تباهيهما بالسيطرة على سيارتيهما وهما على حافة المنحدر الجبلي في وضع خطر“.

شرطة منطقة جازان تضبط مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي pic.twitter.com/34wDJBeFfK — الأمن العام (@security_gov) August 10, 2021

وأوضح الحكمي في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في ”تويتر“، ”أن المواطنين في العقد الثاني من العمر، وقد تم ضبطهما عقب التنسيق مع مرور المحافظة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظاما بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية“.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، أشارت فيه إلى الحادثة مرفقة إياه بصورة لإحدى السيارتين وأحد المواطنين اللذين تم ضبطهما.

وتداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق مقطع الفيديو أثناء استعراض المواطنين لمهاراتهما في القيادة بشكل متهور من خلال تثبيت جزء من السيارة على حافة المنحدر من علوٍ، ثم استعراض مهارتهما بتصوير الحالة وتصوير المنطقة المحيطة وهما على حافة المنحدر.

وتباينت ردود أفعال النشطاء تجاه ما أقدم عليه الشابان، إذ رأى البعض أن ما قاما به نوع من الهوايات التي لا ضرر فيها عليهما أو على غيرهما، وأنه من الأولى احتواء هذه المواهب ودعمها بدلا من مخالفتهم.

إلا أن آخرين اعتبروا أن ما قام به هذان المتهمان أمر خطير وغير مسؤول يستوجب العقوبة، للخطر الذي قد يتسببا به لأنفسهما أو لسكان المنطقة.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

وتقع محافظة فيفا شرق منطقة جازان، وتتوسط جبال السروات بين منطقة نجران شرقا وجيزان غربا ومنطقة عسير شمالا والحدود اليمنية جنوبا، والمحافظة عبارة عن مجموعة من الجبال الملتفة حول بعضها بعضا، وتتميز بأنها منطقة وعرة من ناحية تضاريسها وانحداراتها من جميع الاتجاهات، وتُعد قمة ”العبسية“ أشهر قممها وهي أعلى قمة وتطل على معظم أنحاء جبال فيفاء من جميع الجهات.