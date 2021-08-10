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أحكام بالسجن ضد موظفة ورجلي أعمال وقاض ومحافظ بقضايا فساد في السعودية‎‎
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 23:25 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 6:14 GMT

أحكام بالسجن ضد موظفة ورجلي أعمال وقاض ومحافظ بقضايا فساد في السعودية‎‎

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن صدور أحكام قضائية أولية بالسجن والغرامة في ثماني قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية، وتضمنت سجن

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن صدور أحكام قضائية أولية بالسجن والغرامة في ثماني قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية، وتضمنت سجن موظفة حكومية ورجلي أعمال وقاض ومحافظ.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إن من بين الأحكام الصادرة في عدد من القضايا الجنائية بعد أن تمت إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة ”مرتشية“، والحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة بمبلغ 25 ألف ريال.

وكشفت ”نزاهة“ تفاصيل قضية أخرى متشعبة، تضمنت إدانة قاضٍ بالرشوة ”راشٍ“ وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.

كما تم ضمن ذات القضية، إدانة ضابط برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة ”مرتشٍ“ واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 600 ألف ريال.

وأدين رجل أعمال بالرشوة ”راشٍ“ والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي وباختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 1,65 مليون ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنویة العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

وتضمنت القضية أيضاً، إدانة رجل أعمال بالرشوة ”راشٍ“ والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 400 ألف ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنویة العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

كما أدين الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.

وتضمن آخر الأحكام الصادرة في تلك القضية، إدانة مواطن سعودي بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 42 ألف ريال، والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ 700 ألف ريال.

وفي قضية مستقلة، تمت إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

كما طالت أحكام السجن والغرامة في قضايا فساد وغسيل أموال أخرى، ضابطا برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية (سجن 4 سنوات وغرامة)، وأحد منسوبي شرطة إحدى المناطق (سجن 7 سنوات غرامة)، ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق (سجن 11 سنة وغرامة)، ومواطن (سجن 5 سنوات وغرامة).

وتضمنت الأحكام أيضاً سجن مقيم لمدة 3 سنوات ودفع غرامة، ومحامٍ (سجن 7 سنوات وغرامة) وموظف بالنيابة العامة (سجن 5 سنوات وستة أشهر وغرامة)، وموظف آخر بالنيابة العامة (سجن 4 سنوات وستة أشهر وغرامة)، وكاتب ضبط بالنيابة العامة (سجن سنتين وستة أشهر وغرامة)، وموظف بإدارة السجون بإحدى المناطق (سجن سنة ونصف وغرامة).

ودأبت الهيئة على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه في البلاد، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها التي لم يسبق أن عملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وفي العام 2017، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة فساد خاصة، أوقفت عدداً من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية، قبل أن تنتهي الحملة غير المسبوقة بتسويات حصلت فيها الرياض على مبالغ كبيرة من الموقوفين.

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