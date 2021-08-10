عائلة في غزة تضرب ابنها المراهق حتى الموت بسبب حادثة سرقة

أقدمت عائلة فلسطينية في قطاع غزة على ضرب ابنها، البالغ من العمر 16 سنة، حتى الموت؛ بسبب حادثة سرقة أقدم عليها، وذلك بعد عدة ساعات من الإفراج عنه من قبل الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع.

وقال الناطق باسم شرطة حماس في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، إن الأجهزة المختصة أنهت التحقيقات الأولية في حادثة مقتل الطفل عزات قويدر، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب المبرح على يد عدد من أفراد عائلته مما أدى لوفاته.

وأضاف البطنيجي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: ”لقد تم توقيف عدد من المشتبه بهم، وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية“، دون أن يذكر أي تفاصيل عن سبب الحادثة ودوافع العائلة للاعتداء على الطفل.

وكانت مصادر محلية فلسطينية، أكدت تعرض ”قويدر“ لاعتداء عنيف من قبل والده وأخواله؛ على إثر اعتقاله من قبل شرطة حماس على خلفية حادثة سرقة، حيث ظهرت على جسده علامات التعذيب الشديد، وفق صور تداولها نشطاء فلسطينيون.

وفي ذات السياق، كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، تفاصيل مقتل الفتى على يد عائلته، معبرا عن إدانته الشديدة للحادثة.

وقال المركز، في بيان صحفي، إنه وحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت جثة الفتى عزات سرحي عزات قويدر (16 عاما)، من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، فجر الإثنين الماضي، إلى مستشفى القدس، الكائن في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأضاف المركز: ”عند الساعة السادسة من صباح اليوم نفسه، حولت جثة الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، وكانت عليه آثار ضرب وكدمات وسحجات“.

وتابع البيان: ”على الفور فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا حول ظروف وأسباب الوفاة، وحولت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، إذ أفادت الأخيرة بأن سبب الوفاة ناتج عن الصدمة العصبية والدموية الناتجة عن استعمال أدوات صلبة في الاعتداء عليه“.

وأشار المركز، إلى أن الطفل قويدر كان محتجزا في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث على ذمة قضية جنائية، وأفرج عنه مساء يوم الأحد الموافق 08/08/2021، أي في الليلة التي تعرض فيها للاعتداء من قبل عائلته.

وطالب المركز، النيابة العامة باتخاذ التدابير القانونية بحق المشتبه بهم وإحالتهم إلى العدالة، كما طالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة وناجعة لحماية الأطفال والنساء ممن يتعرضون للعنف الأسري.

وأكمل البيان: ”وإذ يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لمقتل الطفل، فإنه ينظر بقلق كبير لاستمرار حالات الاعتداء على الأطفال والنساء وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي، وغيره من أشكال العنف“.

وشدد المركز الحقوقي، على ضرورة عدم التهاون مع مرتكبي الجرائم بحق الأطفال والنساء وعدم التماس أية أعذار مخففة، وملاحقة مقترفيها والتعامل معها كجرائم خطيرة، مطالبا الجهات المختصة بتفعيل مبدأي الحماية والوقاية من خلال إيجاد آليات وإجراءات فعالة تضمن حماية الأطفال والنساء من العنف الممارس بحقهم، ولا سيما العنف الأسري، وإقرار عقوبات رادعة بحق المعتدين.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد تزايدا في جرائم القتل والعنف الأسري؛ في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وفرض الحصار الإسرائيلي قبل ذلك بعام واحد.