الإمارات.. فقدان سيدة للوعي ينقذها من القتل

أحالت النيابة العامة في إمارة دبي في دولة الإمارات، وافدا آسيويا إلى المحاكمة بتهمة الشروع بقتل سيدة، لكن فقدانها الوعي أثناء محاولته ارتكاب الجريمة أنقذها من الموت بعد أن ظن المتهم أنها توفيت.

وجرى ضبط المتهم من قبل الشرطة عقب ارتكابه الجريمة التي وقعت في يونيو/حزيران الماضي، بعدما باغت المجني عليها من الخلف وقام بلف قطعة قماش على عنقها قاصدا إزهاق روحها.

وبحسب صحيفة ”الخليج“ الإماراتية، فإن الجريمة لم تكتمل حيث فقدت المجني عليها وعيها وظن المتهم البالغ من العمر 24 عام أنها فارقت الحياة ليفر من المكان قبل أن يتم ضبطه لاحقاً.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن تفاصيل الجريمة وأسبابها وعلاقة المتهم بالمجني عليها.

والشروع في ارتكاب الجريمة هو ”السلوك غير المكتمل من الجاني للنتيجة التي يسعى لبلوغها، متى كان عدم التحقق راجعا إلى سبب غير إرادي“.

ولقد عرّفت المادة (34) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2015 بأن ”الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها“.

وقد نصت المادة (35) من القانون نفسه بالعقوبات المقررة لجريمة الشروع في ارتكاب الجناية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام، والسجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة، أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

وتنظر النيابة العامة في الإمارات، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته سواء كان مواطنا أو وافدا.

ويوم الأحد، قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بسجن عامل بناء آسيوي 3 سنوات، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، إثر إدانته بالشروع بقتل زميله عمدًا بسبب إجراءات متعلقة بالعمل، وعدم حجزه تذكرة سفر له.

واستبعدت المحكمة ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كونه نفذ جريمته تحت تأثير الغضب، لعدم حجز تذكرة سفر له للمغادرة إلى بلاده ورؤية والدته التي كانت مريضة، وتوفيت إثر هذا المرض.