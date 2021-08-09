السعودية.. صدور أمر بالقبض على شاب اعتدى على فتاة بمكان عام

أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أمرًا بالقبض على شخص قام بملاحقة امرأة في مكان عام، والاعتداء عليها بالضرب.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أعلن مصدر في النيابة العامة، أنه بعد متابعة مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام في محافظة الخرج، والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بالقبض على المتهم، استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

وكان أحد الأشخاص قد وثق مقطع فيديو، يظهر فيه شخصًا يعتدي على امرأة منقبة، فيما كان يتحدث صاحب الفيديو، مبينًا أن ”المعتدي أصرّ على الحصول على (سناب شات) لفتاة تعمل بائعة في مكان عام، لكن الفتاة رفضت، فقام بالاعتداء عليها بالضرب“.

وقبل 10 أيام، أوقفت شرطة منطقة القصيم، مقيمًا باكستانيًا بعد ساعات -فقط- من ظهوره في مقطع فيديو، يتحرش بامرأة بطريقة خادشة للحياء، حيث تسببت بموجة غضب واسعة ضده، مع المطالبة بمحاسبته.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها تمكنت من تحديد هوية المتحرش الذي ظهر في الفيديو، وقبضت عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، قبل إحالته للنيابة العامة.

وأوضحت الشرطة، أن ما قام به المتحرش من أفعال وسلوكيات، خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

ويقول ناشطون وباحثون اجتماعيون، إن التشهير بالمتحرشين بجانب العقوبات الأخرى المفروضة، سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.

وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة، أكبر بكثير من الماضي، وذلك بعد أن سنت المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية، الكثير من التشريعات لصالحهن، مثل السماح لهن بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وقاعات السينما، وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، جنبًا إلى جنب مع الرجال.