مغاربي يخنق والدته بـ"كابل"

أقدم شخص في حي سيدي عمر بمدينة مكناس في المغرب، مساء أمس الأحد، على خنق والدته حتى الموت.

وبحسب موقع ”هسبرس“ المحلي، كشف مصدر أن رجلا في العقد الرابع من عمره قام بخنق والدته السبعينية، بواسطة ”كابل“ بلاستيكي.

وأضاف المصدر أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية حادة، وكان أمضى بضع سنوات في إسبانيا قبل أن يعود إلى المغرب منذ مدة، بعد أن اشتد عليه مرضه، إذ كان يتناول أدوية ومهدئات للعلاج.

وفي يوم الواقعة، أقدم المتهم على خنق والدته بـ“الكابل“، لتلفظ من فورها أنفاسها. فيما لم تعرَف أسباب إقدامه على فعلته.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى للتشريح الطبي، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم بعد فترة قصيرة من جريمته.

وكانت ثمة جريمة تعود لما قبل أيام لشخص يعاني اضطرابات نفسية أقدم على قطع رأس والدته والتجول به في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، هزت المجتمع المغاربي.

وتمكن رجال الأمن، آنذاك، من إيقاف الشاب الثلاثيني، الذي لاذ بالفرار بعد الجريمة، إذ تبين أنه يعاني اضطرابات نفسية، وسبق أن تم سجنه مدة 10 سنوات في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأثارت جريمة الشاب الثلاثيني مجددا النقاش حول وضعية الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية داخل المجتمع المغربي، وحدود مسؤولية المجتمع تجاههم، في الوقت الذي يرفض فيه الأخصائيون المبالغة في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة من طرف أفراد ينتمون لهذه الفئة.

وفي تصريح لـ“سكاي نيوز“، أكد البروفسور جلال توفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا، أن هناك هالة كبيرة تحيط عادة بالجرائم المرتكبة من قبل المرضى النفسيين، بالرغم من كونها حالات معزولة بالمقارنة مع مئات الجرائم التي يتم تسجيلها سنويا ضد أشخاص لا يشكون من أمراض نفسية.

وأضاف أن المريض العقلي هو ضحية ”الوصم“ المرتبط بمرضه داخل المجتمع، والذي يجعله عرضة للإقصاء والتهميش اليومي داخل محيطه القريب والبعيد، مشددا على أن أي جريمة يرتكبها المريض العقلي، لا تعدو أن تكون دليلا على عدم استفادته من حقه في العلاج والاستشفاء، والذي يعد حقا من حقوقه الأساسية.

ونوّه البروفسور ”توفيق“ إلى أنّ ربط المرض النفسي لدى البعض بمعتقدات ثقافية خاطئة تقترن بعالم الجن والسحر والانحراف، لا يسهم سوى في تدهور الحالة النفسية للمريض، وفي استفحال جرائم من هذا النوع.

وأوضح أن هناك مجموعة من العقبات تتعلق بعلاج المرض النفسي في المغرب، من أبرزها عدم خضوع المرضى لتشخيص مبكر، وقصور على مستوى الكوادر الطبية المختصة في العلاج النفسي، وعدد المراكز الاستشفائية، إلى جانب غياب حملات توعية للتعريف بالأمراض العقلية.