دبي.. "تطبيق" للطعام يكشف خيانة زوج

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما يقضي ببراءة زوج من الاعتداء على زوجته بعد مشاجرة اندلعت بينهما، إثر اكتشافها خيانته لها عن طريق ”الصدفة“.

ووفق صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن إشعارا عبر تطبيق إلكتروني لتوصيل الطعام، تسبب في اكتشاف سيدة عربية خيانة زوجها، حيث ضبطته بعد وصولها إلى موقع غرفة أحد الفنادق متلبسا بصحبة فتاة من جنسية أجنبية.

وإثر ذلك، تشاجرت السيدة مع زوجها في محل الواقعة، وتطورت المشاجرة إلى اعتدائه عليها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو/حزيران من عام 2020، حين تلقت سيدة عربية إشعارا من التطبيق الذي يتشارك فيه الزوجان، فتواصلت مع المطعم الذي أكد لها صحة الطلب وعنوانه في أحد الفنادق بدبي. وبحسب إفادة الزوجة في أوراق القضية فإنها توجهت مباشرة إلى العنوان لتفاجأ بزوجها داخل الغرفة بصحبة فتاة أجنبية.

وتابعت الزوجة أنها أخذت في الصراخ على زوجها وتطور الأمر بينهما إلى شجار، وقام بالاعتداء عليها بيديه وقدميه، فأخذت هاتفها للاتصال بالشرطة فأخذه منها، لكنها تمكنت من استعادته بعد ذلك واتصلت بالشرطة، عندها لاذ الزوج بالفرار، فتوجهت إلى المستشفى لإحضار تقرير طبي، بيّن وجود إصابات نتج عنها آلام والتهاب بالكتف بالإضافة إلى تورم في كعب القدم اليسرى وتورم في أصابع يدها اليمنى.

وأقر الزوج في التحقيقات بوجود خلاف بينه وبين زوجته تطور إلى اشتباك بالأيدي، منكرا إحداث أي إصابات قد تكون السبب في عجز زوجته كما تدّعي، مبينا أن الإصابات التي لحقت بها تعود لإصابات سابقة نتيجة ممارستها رياضات خطرة مثل ركوب الخيل والغوص واليوجا، وأن هناك خلافات بينهما ودعوى طلاق بمحكمة الأحوال الشخصية.

وبحسب تقرير الأدلة الجنائية فإن الزوجة تعرضت لإصابات تعجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وإن الاعتداء أفضى إلى إلحاق عاهة مستدامة بها تقدر بـ5%، ولكن الزوج تمسك بالإنكار وأحضر مستندات تضمنت تقارير طبية صادرة من المستشفى بتواريخ سابقة للواقعة مفادها أن الزوجة تعاني آلاماً في الكتف الأيمن جراء خلع جزئي للمفصل الأيمن. وقضت محكمة أول درجة ببراءة الزوج وانتفاء الجريمة، وكيدية الاتهام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.