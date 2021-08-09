"علي بابا" تطرد مديرا متهما بالتورط في "فضيحة اعتداء جنسي"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”علي بابا“ الصينية، يوم الاثنين، عن إقالة مدير متهم بأنه اعتدى جنسيا على موظفة، مؤكدا أن عملاق البيع بالتجزئة سيضع سياسات لمنع التحرش الجنسي.

وقالت شركة ”علي بابا“، الأحد، إنها تتعاون مع الشرطة في تحقيق حول سوء سلوك جنسي مزعوم داخلها، بعد أن أبلغت موظفة فيها السلطات بتعرضها لاعتداء جنسي.

وقال دانييل تشانغ في مذكرة نُشرت على شبكة الإنترانت الخاصة بـ“علي بابا“، إن ”المدير في وحدة البيع بالتجزئة التي تقدم خدمة توصيل البقالة من محلات السوبر ماركت المحلية، طُرد ولن يعاد توظيفه أبدا“.

ونقلت شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية قول تشانغ في المذكرة إن ”الرجل اعترف للإدارة عن أفعال حميمة جرت مع موظفة عندما كانت مخمورة“.

وكانت إحدى موظفات الشركة نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإنترنت 11 صفحة من تفاصيل الاعتداء عليها جنسيا من طرف المشرف عليها وأحد عملائها أثناء رحلة عمل، مشيرة إلى أن ”المديرين فشلوا في اتخاذ أي إجراء“.

وتحولت القصة إلى ”فضيحة كبرى“ وتناولتها جمعيات حقوق المرأة الأمريكية بالكثير من المتابعة.

تفاصيل الحادث

وكانت الموظفة التي لم تنشر اسمها، قالت إن الحادث وقع أثناء ”رحلة عمل“، وادعت أن رئيسها أجبرها على الذهاب معه في تلك الرحلة للقاء أحد الزبائن في مدينة جينان على بعد 900 كيلومتر من مقر شركة علي بابا في هانغتشو.

ووفقا لرواية المرأة، فإنه ”في مساء يوم 27 يوليو، قام العميل بتقبيلها، وبعد تناول الكحول، استيقظت في غرفة فندق في اليوم التالي دون ملابسها ودون أن تتذكر ما حدث“.

وقالت إن ”لقطات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها من الفندق، أظهرت أن رئيسها دخل الغرفة أربع مرات خلال المساء“.

وقالت الموظفة إنها ”أبلغت دائرة الموارد البشرية في الشركة بعد عودتها إلى مدينتها، وطلبت طرد رئيسها، لكن الموارد البشرية لم تتابع ما حصل“.

وفي بيانه اليوم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة إن المدير المتهم أقيل، وإن التحقيقات جارية مع الأفراد الآخرين المشار إليهم في رواية الضحية.

وأضاف تشانغ في المذكرة، أن ”علي بابا ستجري تدريبات على مستوى الشركة لمنع التحرش الجنسي، وستطلق قناة للموظفين للإبلاغ عن الحوادث، كما ستصدر سياسة رسمية لا تتسامح مطلقا مع التحرش الجنسي“.