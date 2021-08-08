الإمارات.. السجن والإبعاد لوافد بتهمة الشروع بقتل زميله بسبب "تذكرة سفر"

قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بسجن عامل بناء آسيوي 3 سنوات، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، إثر إدانته بالشروع بقتل زميله عمدًا بسبب إجراءات متعلقة بالعمل، وعدم حجزه تذكرة سفر له.

واستبعدت المحكمة ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كونه نفذ جريمته تحت تأثير الغضب، لعدم حجز تذكرة سفر له للمغادرة إلى بلاده ورؤية والدته التي كانت مريضة، وتوفيت إثر هذا المرض.

وكشفت صحيفة ”الإمارات اليوم“ تفاصيل الجريمة وفق ما بينته تحقيقات النيابة العامة مع المجني عليه الذي قال ”إنه تلقى اتصالًا من إدارة الشركة التي يعمل فيها باعتباره أقدم العاملين هناك، وأُبلغ بأنه تم حجز تذاكر سفر لـ22 عاملًا لعودتهم إلى بلادهم، ولم يكن المتهم من ضمن تلك الأسماء“.

وأوضح المجني عليه ”أنه قام بإبلاغ العمال المعنين بهذه التذاكر، فتوجه إليه المتهم للاستفسار منه عن سبب عدم حجز تذكرة سفر له، خاصة أن والدته مريضة، فأخبره بأنه لا يملك القرار، وهو مجرد موصل لقرارات الإدارة وطلب منه مراجعتها“.

وأضاف أنه ”وفي اليوم التالي عاد المتهم إليه وأبلغه أنه بحاجة للعودة إلى بلاده، حيث إن والدته تُوفيت، إلا أنه عاد وأكد له أنه لا يملك القرار، ما أثار غضب المتهم الذي غادر غرفة المجني عليه وعاد إليها بعد دقائق حاملًا بيده سكينًا قام من خلالها بتوجيه عدة طعنات للمجني عليه الذي فقد وعيه إثر الإصابات البالغة التي تلقاها في بطنه وصدره“.

وأثناء ذلك، وعلى إثر صوت الشجار، هرع عمال الشركة إلى غرفة المجني عليه وتدخلوا، حيث قام أحدهم بإبلاغ الإسعاف على الفور وجرى نقله إلى المستشفى، فيما قام آخرون بإبعاد المتهم والسيطرة عليه ريثما حضرت الشرطة“.

وأُجريت للمجني عليه جراحة عاجلة من قبل الأطباء، حيث تبين أنه أُصيب بـ 11 جرحًا قطعيًا نافذًا.

وبناءً على هذه التحقيقات وجهت النيابة العامة للعامل الآسيوي اتهامات بارتكاب جناية الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، قاصدًا إزهاق روح المجني عليه.

إلا أن المتهم أنكر ارتكابه الجريمة، وذكر في التحقيقات وأمام المحكمة أنه كان تحت تأثير الكحول، ولا يتذكر قيامه بذلك.

وبناءً عليه، أسندت المحكمة للمتهم جريمة الشروع بالقتل العمد، مبينة في حيثيات الحكم أن ”سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني فكَّر فيما اعتزم عليه، وتدبَّر عواقبه وهو هادئ البال بعيدًا عن ثورة الانفعال، لكن هذا لم يتحقق في الواقعة“.