الإمارات.. ضبط آسيوي ارتكب جريمتي طعن في رأس الخيمة

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وافدا آسيويا عقب 3 ساعات من ارتكابه جريمتي طعن وتوجهه إلى مطار رأس الخيمة الدولي؛ محاولا الفرار إلى بلاده قبل ضبطه.

وتم ضبط المتهم عقب ورود بلاغين منفصلين عن تعرض مقيمين آسيويين لمحاولة قتل في الإمارة، أحدهما تعرض لمحاولة القتل خلف أحد المتاجر، لتباشر الجهات الأمنية على الفور تحركها لكشف ملابسات الجريمتين.

وأصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بيانا نشر عبر حساباتها الإلكترونية للكشف عن تفاصيل الجريمتين وعملية ضبط المتهم السريعة قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

وقال العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: ”إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود آسيوي تعرض لمحاولة قتل، حيث تم على الفور إرسال فريق من الإدارة برفقة خبراء من الجهات المختصة، بمعرفة النيابة العامة، وتم نقل المصاب عبر الإسعاف الوطني إلى أحد مستشفيات الإمارة“.

وأضاف العميد المنصوري، وفقا للبيان الرسمي، ”أنه وبعد ذلك وصل بلاغ ثانٍ بوجود شخص آسيوي آخر تعرض لمحاولة قتل في المنطقة نفسها، وعلى الفور انتقل الفريق المختص إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى المستشفى“.

وأكد العميد، ”أنه رغم قلة المعلومات والوقت وصعوبة الحصول عليها من المصابين نتيجة حالتهما البليغة، قادت الاستدلالات للاشتباه بشخص آسيوي كان على وشك مغادرة الدولة عبر مطار رأس الخيمة الدولي، ليتم التنسيق مع غرفة عمليات المطار والتوصل إلى المتهم قبل صعوده الطائرة، حيث لاحظ الفريق المختص آثار دماء على ملابسه“.

واعترف المتهم عند الاستدلال المبدئي ”بأنه قام بالشروع في قتل شخصين من الجنسية الآسيوية، وقام بإرشاد الفريق إلى مكان الأداة التي استخدمها في الجريمة، حيث تم التحفظ عليها“.

وأفاد المتهم ”بأن سبب ارتكابه للجريمة يعود إلى أن أحد المجني عليهما اقترض منه مبلغا ماليا ولم يرجعه له؛ مما دفعه إلى حجز تذكرة سفر قبل تنفيذه خطته، وقبل السفر بثلاث ساعات خطط لقتله وشريكه والمغادرة لوطنه“، وعلى إثر الاستدلال المبدئي جارٍ استكمال الإجراءات القانونية.