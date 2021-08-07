تونس.. عصابات تستغل الأطفال جنسيا وتبتزهم

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، اليوم السبت، أن ”نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت سنة 2020 إلى 180.6% مقارنة بـ 2019″، مشيرة إلى أن ”عصابات استغلت فترة الحجر الصحي لاستغلال الأطفال جنسياً وابتزازهم“.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020، الذي سيصدر أواخر شهر أغسطس / آب الجاري، فإن ”نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 2020 ارتفعت بشكل مفزع وخطير جداً، لم تشهده البلاد التونسية منذ عدة سنوات ماضية“.

واستنكرت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، في هذا الصدد، ما أسمته ”تقاعس جميع الهياكل الحكومية في التعاطي مع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال“.

وأوضحت العبيدي أنه ”خلال فترة الحجر الصحي سنة 2020 استغل عدد من العصابات تزايد إقبال الأطفال على استعمال تقنيات التواصل عن بعد لتنفيذ جرائمهم الإلكترونية، من خلال التغرير بالأطفال وحثهم على إرسال صورهم في وضعيات مخلة بالأخلاق، ومن ثم تهديدهم وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية هامة منهم“.

وأشارت العبيدي إلى أن ”هذه الفئة من الأطفال تضطر إلى سرقة أموال ومجوهرات العائلة لإعطائها لهذه العصابات مقابل أن لا تفضح أمرهم وتقوم بنشر صورهم المخلة بالأخلاق على شبكات التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أن ”عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية من شدة الضغوطات التي يتعرضون إليها، انتهت بإقدامهم على الانتحار أو محاولة الانتحار“.

وتحدثت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس باعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت إن ”هذه النسبة تضاعفت بـ 60.2% خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019″، مؤكدة أن ”الأمهات اللاتي يقدمن على بيع أطفالهن لا يشملن فقط الأمهات العازبات وإنما تورطت بعض العائلات في هذه الجرائم، حيث جعلت من إنجاب الرضع ومن ثم بيعهم مهنة لها“، وفق تأكيدها.

ونبهت العبيدي إلى أنه ”رغم تسجيل تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تراجعا في عدد الضحايا من مختلف الأصناف خلال سنة 2020، حيث تم إحصاء 1313 ضحية سنة 2019 مقابل 907 ضحايا سنة 2020، إلا أن هذا لا يعني تراجع انتشار هذه الظاهرة في تونس، بقدر ما يعود ذلك إلى غلق الحدود التونسية وفترة الحجر الصحي التي شهدتها البلاد خلال سنة 2020″، بحسب تقديرها.