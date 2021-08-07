الكويت.. القبض على متهمين ألقيا جثة أمام مستشفى ولاذا بالفرار

ألقى رجال قطاع الأمن الجنائي في الكويت، السبت، القبض على شخصين متهمين بإلقاء جثة شابة أمام أحد المستشفيات في محافظة العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إنه ”تم ضبط المتهمين وأقرا أنهما على معرفة بتلك الفتاة، حيث تم تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية وإحالتهما لجهة الاختصاص للتحقيق معهما ومعرفة ملابسات الواقعة“.

وتم ضبط المتهمين عقب البحث المكثف للأجهزة الأمنية عنهما، بعد أن قاما، الجمعة، بإلقاء جثة الشابة أمام مستشفى الصباح ولاذا بالفرار.

وتداولت الصحف والحسابات الإخبارية ونشطاء بوقت سابق، نبأ العثور على جثة الشابة، حيث قال اللواء المتقاعد حمد السريع إن ”أحد موظفي مستشفى الصباح أبلغ الجهات الأمنية أن قائد سيارة رمى جثة امرأة عند قسم الجراحة بالمستشفى وهرب من المكان“.

وأفادت حسابات إخبارية بأن ”الشابة من مواليد 1989، وأن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من المخدرات“، فيما لم تشر وزارة الداخلية في بيانها إلى سبب الوفاة إن كان جرعة مخدرات أم سببا آخر.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70 % منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللها جرائم قتل واعتداء عنيف، من أبرزها جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى.

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط الشخصين المتهمين باحضار فتاة متوفية الى احد المستشفيات، حيث اقرا انهما على معرفة بها وتم تسجيل قضية رقم 2021/54 (وفاة شبهة جنائية) واحالتهما الى جهة الإختصاص للتحقيق معهما لمعرفة ملابسات الواقعة . — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 7, 2021

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد بلغت قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة خلال العام الماضي، 74 قضية، تصدرت محافظة الأحمدي النسبة الأعلى من هذه القضايا.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ مؤخرا، نقلا عن مصادر أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، فإنه ”من بين 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“، منوهة إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين، الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلا، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والثاني هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان“.