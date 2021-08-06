"قالتلي الحقيني وأنا بخنق فيها".. تصريحات مثيرة لقاتلة صديقتها في مصر

كشفت الفتاة المتهمة بقتل صديقتها في مدينة كفر الدور بمصر بمعاونة اثنين آخرين، عن تفاصيل مثيرة حول الحادث، خلال التحقيقات معها أمام النيابة العامة.

وقالت المتهمة أمام النيابة العامة، إنها كانت ترغب في العمل بالعيادة بدلاً من صديقتها (المجني عليها)، لذا قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك استعانت بأحد أقربائها، والذي استعان بشخص آخر معه لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما.

ونوهت بأنها ذهبت يوم الحادث إلى الضحية، وجلست معها حوالي ربع ساعة، ثم أرسلت رسالة إلى المتهمين الآخرين، وأخبرتهما أن العيادة خالية فحضرا على الفور على أنهما زبونين، وحاولت مغافلتها والحديث معها في موضوع خاص حتى يتمكنا من سرقة الإيراد الخاص بالعيادة ولكنها اكتشفت الأمر وأثناء صراخها، قاما بتكميم فمها حتى لا يسمع أحد صراخها.

وواصلت “ استغاثت بي أثناء تعديهما عليها، ورددت عبارة (حرام عليكي حوشي عني)“، مشيرة إلى أن المتهمين خنقا الضحية وضرباها على رأسها وفور سقوطها على الأرض فرا من المكان.

وروت المتهمة آخر حديث للضحية قائلة ”مش قادرة أنسى مشهد موتها.. مقدرتش أنام من يوم الجريمة.. كل شوية أسمع كلامها قبل ما تموت، وهي بتقول لي (حرام عليكي.. حوشي عني.. الحقيني).. وأنا بخنق فيها، والمتهم التاني طلع سكين وضربها لحد ما وقعت على الأرض جثة غرقانة في دمها“.

وقررت النيابة العامة المصرية، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية، وطلبت تفريغ الكاميرات، وسرعة طلب التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الضحية نجلاء نعمة الله، كانت تعمل داخل عيادة طبيب عيون شهير بالبحيرة، وأسست أشهر جروب نسائي بالمحافظة، ومعروف عنها مساعدة المحتاجين، وعقب تداول أنباء موتها سادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها وأصدقائها.

وعاش أهالي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة المصرية، ساعات من الحزن على فراق نجلاء نعمة الله، الفتاة العشرينية التي فاضت روحها إلى خالقها على يد 3 مجرمين أقدموا على قتلها، واستنكر الأهالي الجريمة البشعة، مؤكدين أن الضحية لم يكن لها أي عداء مع أشخاص، معربين عن غضبهم بسبب الجريمة النكراء.

ذكرت مصادر أمنية، أن التحريات توصلت إلى مقطع فيديو مدته 130 ثانية، وهو ما قاد المباحث لضبط المتهمين، وذكرت التحريات أنه تم فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وخلال البحث توصل ضباط المباحث إلى مقطع فيديو وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين.