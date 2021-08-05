سائق مصري يقتل زميله إثر خلاف على أولوية التحميل

أقدم سائق مصري على قتل صديقه مستخدما سلاحا أبيض (مطواة)، حيث قام بتوجيه عدة طعنات له في أماكن متفرقة من جسده؛ بسبب خلافهما على أولوية التحميل في أحد مواقف ”التروسيكلات“ بمحافظة قنا المصرية في الصعيد، جنوب البلاد.

والتروسيكل، وفقا للتعبير المصري الدارج، هو عبارة عن دراجة نارية بصندوق خلفي صغير، ويسير على ثلاث عجلات.

وفي التفاصيل، شهد موقف التروسيكل بمحافظة قنا في صعيد مصر، مشاجرة بين زميلين في العمل بسبب أولوية التحميل، تطورت إلى قيام أحدهما بطعن الآخر بمطواة كانت بحوزته فأرداه قتيلا، وفر هاربا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق غارق في دمائه داخل إحدى مواقف التروسيكلات.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الواقعة وإجراء التحقيقات الأولية، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ”م. س“، وزميله وصديقه في العمل ”ع.م“؛ إثر خلاف على أولوية التحميل، وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي، وانتهت بقتل الثاني للأول مستخدما سلاحا أبيض كان بحوزته، وفر هاربا عقب جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن الطرفين تجمعهما علاقة صداقة قديمة، حيث إنهما يقيمان بنفس المنطقة السكنية ويعملا كسائقي ”تروسيكل“.

وخلال الكشف على الجثة، تبين أنه أصيب بطعنتين نافذتين في جسده، كانتا السبب في وفاته، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وضبطت الشرطة المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة.

وتشهد مصر، بين الحين والآخر، جرائم مماثلة، حيث اعتاد أغلب السائقين على حمل الأسلحة البيضاء والأدوات الحديدية.

يذكر أن إحدى المناطق بالعاصمة المصرية القاهرة، شهدت في وقت سابق، جريمتي قتل، حيث لقي شابان مصرعهما في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب الخلاف على أولوية المرور.