السعودية.. القبض على مواطن شجع على تجربة المخدرات في مقطع فيديو

أعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“ فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يُبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، والقبض عليه“.

وقال ”الدباش“ إن الجاني في العقد الرابع من العمر، مضيفا أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن المواطن يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

وتنص أحكام المخدرات الجديدة لعام 2021 في النظام السعودي تبعا لنوع الجريمة بمعاقبة كل شخص بالقتل، إذا ثبتت بحقه تهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد التي تتعلق بالمؤثرات العقلية، وكل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها، وحتى أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وكل من يتلقى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من أحد المهربين أو المروجين، إضافة إلى كل من يبيع المواد المخدرة أو يهديها أو يوزعها تحت مسمى (مروج للمواد المخدرة أو للمؤثرات العقلية).

ويمكن للمحكمة أن تخفف من العقوبة وبحسب الأسباب المتضمنة في القضية، ويرجع ذلك إلى تقديرها، حيث تخفف عقوبة السجن إلى 15 سنة على الأقل، وكذلك عقوبة الجلد التي لا تزيد عن خمس جلدات لكل دفعة، وكذلك الغرامة المالية التي يجب ألا تقل عن مئة ألف ريال سعودي.

ويحدد القانون في النظام السعودي عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة، حسب قصد المتهم، فقد تكون حيازة الموكل للمخدرات بقصد الترويج أو بقصد التعاطي، وينص القانون بشأن عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي، بحسب ما نصت له المادة رقم (41) أن الشخص الذي يحوز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي ولأول مرة يسجن في السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وهنا يجب أن يكون المتهم قاصداً الاستعمال الشخصي أو التعاطي دون الترويج.

أما عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج، فجاءت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، نظرا لاعتبار المروج يقوم بترويج آفة سامة تسبب تدمير حياة عدد من الأشخاص وإزهاق روح الإنسان.