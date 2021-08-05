السعودية.. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية، القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية خلال قيادته لسيارته في أحد الشوارع العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إن ”الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته للسيارة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين“.

وأضاف الرائد حكمي في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في ”تويتر“، أنه ”تم القبض على الرجل، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.

شرطة منطقة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته pic.twitter.com/jGCcoOFj5z — الأمن العام (@security_gov) August 4, 2021

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، حيث يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

وقبل بضعة أيام، قبضت شرطة الرياض على 4 مواطنين تعمدوا ارتداء أقنعة لإخافة المتواجدين في الأماكن العامة ومفاجأتهم في الظلام، مع تصوير ردود فعلهم المختلفة، ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بعد تهديده لمرتادي أحد المهرجانات في المنطقة بمسدس غير حقيقي.

وبدأت السعودية، في العام 2019، تطبيق لائحة للذوق العام في الأماكن العامة، تتضمن عقوبات قد تصل حد السجن، وغرامات مالية على مخالفي بنود اللائحة التي تمنع تعريض الناس للخطر أو الإساءة لهم.

وتسري اللائحة على جميع سكان المملكة وزوارها، وتضمنت مواد اللائحة تعريف ”الذوق العام“ بأنه ”مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم“.

ونصت اللائحة على أنه ”من الواجبات المترتبة على جميع مرتادي الأماكن العامة: وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورة أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام“.