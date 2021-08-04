مصرية تلقي بابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج

أقدمت سيدة مصرية بالتعاون مع شقيقها على قتل ابنتها من خلال إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين بالعاصمة القاهرة، وذلك لعدم موافقتها على الزواج.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، بكشف لغز الواقعة، حيث تبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، حيث دلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات أن الفتاة تدعى ”دينا“ وتدرس في إحدى الجامعات المصرية، ووالدها موظف في أحد المستشفيات، وتقدم لها في الآونة الأخيرة شاب معاق من عائلة ثرية في المنطقة، ولكنها رفضت الزواج منه بشكل تام، وهو ما تسبب بمشاجرتها مع والدتها وخالها اللذين ألقيا بها من الطابق السادس.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة حوادث عنف أسري كان آخرها منذ أيام، إلقاء شاب لزوجته من الطابق الثالث في محافظة الشرقية، بسبب رفضها منحه ”العيدية“ من أجل شراء المخدرات.

وكشفت شابة مصرية أن زوجها قام بإلقائها من الطابق الثالث في العقار السكني الذي يقطنانه بعد فشله في الحصول على ”العيدية“ لإنفاقها على شراء المواد المخدرة.

وقالت ”فتحية“ التي تبلغ من العمر 18 عامًا وهي ربة منزل مقيمة في قرية سنهوا مركز منيا القمح إن زوجها تشاجر معها لأخذ مبلغ ”العيدية“ منها بالقوة ثالث أيام عيد الأضحى.

وأوضحت ”فتحية“ في كشفها لتفاصيل الواقعة أنها حاولت الابتعاد عن زوجها بعد نشوب الشجار بينهما، إلا أنه قام بإلقائها من شرفة الطابق الثالث.

وأردفت قائلة إنه بعد ذلك قام بنقلها إلى مستشفى الأحرار، وإجبارها على عدم الإفصاح عن شيء أو اتهامه، فأقرت في محضر الشرطة أنها سقطت أثناء تركيب الستارة.

وذكرت الضحية أنها عدلت عن أقوالها في المحضر، واتهمت زوجها بإلقائها من شرفة الطابق الثالث لرغبته بأخذ مبلغ عيديتها لشراء مواد مخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح من القبض على الزوج، وبسؤاله أقرَّ أنه بسبب خلافات زوجية حدثت بينهما مشادة كلامية، وقامت الزوجة بالصعود فوق سرير الأطفال، وأثناء محاولته الإمساك بها سقطت من الشرفة، نافيًا قيامه بإلقائها.