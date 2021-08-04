مصريان ينهيان حياة شقيقهما بشاكوش ومادة مشتعلة

شهدت إحدى القرى بمحافظة الأقصر جنوب مصر واقعة مفزعة، حيث أقدم شقيقان على قتل أخيهما الثالث باستخدام آلة حديدية ومادة قابلة للاشتعال.

وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف لغز العثور على جثة متفحمة، بمنطقة ”نجع الشيخ فُضيل“ التابعة لمركز ”إسنا“ جنوب غرب محافظة الأقصر.

وتبيّن استدراج شقيقين للمجني عليه والتخلص منه عن طريق ضربه باستخدام آلة حديدية ”الشاكوش“ على رأسه حتى فارق الحياة، ومن ثم سكب البنزين عليه وإشعال النيران في جسده؛ بسبب خلافات أسرية بينهم.

جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لمديرية أمن الأقصر من الأهالي بإسنا جنوب محافظة الأقصر بالعثور على جثة لشخص مجهول، وعليها آثار حروق كبيرة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة عليها آثار حروق شديدة، وأنها لأحد الأشخاص من منطقة ”نجع أبوسعيد“، وجرى طلب تقرير الطبيب الشرعي لبيان ملابسات الواقعة وحالة الجثة وإمكانية التعرف عليها.

وتمكن رجال المباحث، من خلال البحث والتحري، من التوصل لمرتكبي الواقعة، وإلقاء القبض عليهما، وتبين أنهما شقيقا المجني عليه.

وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث استدرجا المتهم إلى منطقة جبلية بقرية ”توماس“، وقاما بضربه على رأسه باستخدام آلة حديدية ”شاكوش“، ثم سكبا ”البنزين“ على جسده وأشعلا النيران فيه بالكامل حتى احترق الجسد، نتيجة خلافات أسرية بينهم.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة العديد من الحوادث والجرائم المأساوية، ما بين جرائم قتل وسطو وغرق وغيرها، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص من الذكور والإناث.

وكانت مصر قد شهدت واقعة غرق 4 مصريين (3 أطفال وشاب) من أسرة واحدة، في مصرف للمياه في محافظة مرسى مطروح الساحلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا يفيد بغرق شاب و3 أطفال من أسرة واحدة، في فرع 23 من ترعة الشيخ زايد، في نطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالي، شرقي مرسى مطروح بـ230 كيلومترا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع رجل يبلغ من العمر 38 سنة أثناء محاولته إنقاذ كلّ من ابنته وابنه وابن أخيه، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما، حيث لقي الجميع مصرعهم غرقا.