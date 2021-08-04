السجن المشدد 3 سنوات بحق المنتج المصري محمد السبكي

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق المنتج المصري محمد السبكي.

واتهمت المحكمة السبكي بالتزوير في محررات رسمية، في القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقامة من قبل الفنانة نهلة زكي.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 17 يناير/كانون الثاني 2015، بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، إحدى محافظات مصر، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثقا بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول، بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وكشف أمر الإحالة، أن المنتج المصري محمد السبكي، اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها ومقيمة الدعوى نهلة ذكي عبد الله، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجني عليها لنفسه، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره، وقام ذلك المجهول بمهره بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابقين للاعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ولفتت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها في الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.

وكانت قد حدثت خلافات مستمرة بين الفنانة نهلة زكي ومحمد السبكي، حيث قضت محكمة مصرية، في أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2017، بالحبس 3 سنوات بحق نهلة زكي، وكفالة ألف جنيه، وتغريمها 2000 جنيه، وذلك بعد اتهامها بخيانة الأمانة.

وقال السبكي وقتها في دعواه، إن الفنانة نهلة زكي حررت إيصالات أمانة لصالحه بمبلغ 2 مليون جنيه، وتخلفت عن سدادها ما يعد خيانة للأمانة.