الكويت.. محكمة تقضي بتغريم ريم الشمري 33 ألف دولار لإساءتها للمصريين

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بتغريم الناشطة ريم الشمري 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار) في قضية الإساءة للمصريين، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

المحكمة تقضي بتغريم ريم الشمري 10 الآف دينار في قضية الاساءة للمصريين. pic.twitter.com/3ESYpIbTex — المجلس (@Almajlliss) August 4, 2021

وكانت الشمري قد أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/أيار من العام 2020، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخادمين في بلادها.

وقالت ريم الشمري: ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“، مؤكدة أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

واستطردت بالقول: ”يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا“.

وأضافت: ”إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم، 90% منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون“.

أنت لست شريكي بالوطن .. اجر مقابل عمل – خدمة مدفوعة الأجر وين الخطأ بذلك ..!! الكويت للكويتيين

وما دونهم ينظمه قانون خاص آخر وفق قانون ولوائح القوى العاملة المعنية بالعمالة الاجنبية وادارة شئون الإقامة المختصة بالوافدين من الخارج وين الغلط بذلك ..!

#ريم_الشمري pic.twitter.com/FNy8LC9Kri — نراقبك (@NRAQBK) June 4, 2020

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم شركاء بالوطن، متهمة بذات الوقت محامين ومسؤولين في الكويت، بأن لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات غاضبة وأخرى مؤيدة لموقف الشمري.

وتسبب الجدل بشأن تصريحات الشمري، بتصدر اسمها حديث النشطاء على مدى ثلاثة أيام، لتعاود الخروج عقب هجوم لاذع عليها، لتقول إنها كويتية من أم مصرية الجنسية.

وأكدت آنذاك، أن ”أمها مصرية وهي تحب مصر وتزور مصر، إلا أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن وطنها الكويت ضد كل من يسيء إليه كونها مواطنة كويتية وليست مصرية، وأن رسالتها ضد المسيئين للكويت والذين يقولون إنهم شركاء معهم في الوطن“.

ودأبت الشمري في مقاطع فيديو على الإساءة للمصريين، بدعوى حبها لوطنها الكويت، وسط مطالبات في حينها بالقبض عليها ومحاسبتها، الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من قبل النيابة العامة بحجزها، ليخلى سبيلها بعد يومين؛ على خلفية شكوى رُفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية، التي يتجاوز عددها في الكويت 600 ألف نسمة.