السعودية.. القبض على مواطن "مصاب" بكورونا وثق تجوله في مجمع تجاري

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية من القبض على مواطن بعد توثيقه تجوله في أحد المجمعات التجارية، وهو مصاب بفيروس ”كورونا“ المستجد، كما تم القبض على مواطن آخر لقيامه بتصوير الفيديو المعني.

وبحسب بيان وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه ”إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة“.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ولكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، حيث تفرض غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال (135 ألف دولار) أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة عن المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت من أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

وكانت المملكة قد أعلنت في مايو/أيار أن التلقيح سيكون إلزاميا اعتبارا من أغسطس/آب لدخول الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه، فضلا عن النقل المشترك.

وأكدت وزارتا التعليم والصحة في السعودية، الأحد، على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل كامل، وذلك ”لعودة آمنة“ قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس.

والأحد، أعلنت وزارة الموارد البشرية نظاما لتنظيم عمل الموظفين غير الملقحين، يتدرج من توظيفهم عن بعد إلى منحهم إجازات مدفوعة الأجر من رصيدهم السنوي وصولا للخصم من الرواتب.

ويتزامن بدء تطبيق القرار مع إعادة المملكة فتح أراضيها الأحد أمام السياح الملقحين بالكامل، وذلك بعد قرابة 17 شهراً من تعليقها العمل بالتأشيرات السياحية بسبب جائحة ”كوفيد-19“.

والشهر الماضي، اشترطت السعودية على جميع مواطنيها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسماح لهم بالسفر إلى خارج المملكة.