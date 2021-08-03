يوتيوبر مصري ينتحر شنقا داخل غرفته ويوثق الواقعة بمقطع فيديو

أقدم اليوتيوبر ونجم التيك توك المصري محمد رضا الذي يبلغ من العمر 15، على الانتحار شنقا داخل شقته الكائنة بمنطقة منشية ناصر، موثقا فعلته بمقطع فيديو أرسله لأحد أصدقائه قبل وفاته.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في مصر، أن محمد رضا محمد البنداري، كان مع أصدقائه يوم الواقعة، وطلب من أحدهم مغادرة المكان، وسيرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت التحقيقات أن صديقه غادر المكان بالفعل وبعد ساعة من الزمن استقبل منه فيديو وهو يجهز نفسه للانتحار بوساطة حبل معلق في سقف حجرة نومه، وذهب صديقة مسرعا إلى منزله وأخذ يطرق على الباب لكن دون جدوى، فذهب إلى عم صديقه، وقال له إن محمد سينتحر، فذهبا سويا إلى الشقة وكسرا الباب بمعاونة الجيران، ليشاهدوا محمد جثة هامدة في غرفة نومه.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وانتشرت حوادث الانتحار في مصر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث انتحرت فتاة مصرية، تبلغ من العمر 16 عاما، شنقا، داخل منزل أسرتها في محافظة الجيزة؛ لرفض أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.

وفي واقعة مشابهة، أقدم طالب جامعي مصري على الانتحار شنقًا داخل منزله، بسبب رفض أسرته الزواج بالفتاة التي يحبها بمنطقة الشيخ خليفة بمحافظة سوهاج جنوب البلاد.

وكشفت التحقيقات، أن المنتحر هو (م.إ) طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة، وتبين أن سبب الانتحار هو نشوب خلاف أسري بسبب منعه من الزواج من حبيبته، وتطور إلى إقدامه على شنق نفسه بوساطة حبل يتدلى من سقف مروحة.

كما انتحرت طالبة مصرية في كلية العلوم بتناول قرص يستخدم لحفظ الغلال بإحدى قرى محافظة الدقهلية؛ بسبب خوفها من الرسوب في نتيجة الامتحانات.

وكشفت التحقيقات أن الطالبة أصابها خوف هستيري من نتيجة الامتحانات وخشيت على نفسها من الرسوب، فقررت التخلص من حياتها، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.