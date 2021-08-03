مدعية عامة: حاكم نيويورك تحرش جنسيا بالعديد من النساء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، اليوم الثلاثاء، أن حاكم الولاية أندرو كومو ”تحرش جنسيا بالعديد من النساء“، من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طالت هذا الديمقراطي النافذ.

وقالت جيمس خلال مؤتمر صحافي: ”خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية“.

وأضافت أن التحقيق وجد أيضا أن كومو ”تحرش جنسيا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك، عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء“.

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك إلى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل، بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وقالت جيمس إن الأدلة التي كشفت خلال إجراء التحقيق ستنشر مع التقرير.

وادّعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة ”كوفيد-19“ في نيويورك في بداية الجائحة.

وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي.

وينفي كومو تلك الاتهامات، ويرفض الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأمريكي.

وفي آذار/مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.

وأندرو مارك كومو ولد في 6 ديسمبر /كانون الأول 1957، وهو سياسي أمريكي ومؤلف ومحامٍ، يشغل حاليا منصب الحاكم السادس والخمسين لولاية نيويورك منذ 1 يناير /كانون الثاني 2011.

وهو عضو الحزب الديمقراطي، وهو نفس المنصب الذي شغله والده ماريو كومو لمدة ثلاث فترات، بين أعوام 1983 إلى 1994.

ولد كومو في كوينز في مدينة نيويورك، وهو خريج جامعة فوردهام وكلية ألباني للحقوق بجامعة يونيون في نيويورك.

في عام 1993 انضم كومو إلى إدارة كلينتون، عندما تم تعيينه مساعد وزير التخطيط والتنمية المجتمعية في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة، ثم شغل منصب الوزير الحادي عشر على هذه الوزارة من عام 1997 إلى عام 2001.

في عام 2006 تم انتخاب كومو لمنصب نائب عام ولاية نيويورك.

أعلن كومو في مايو /أيار 2010 أنه سيترشح لمنصب الحاكم في انتخابات 2010، وفاز فيها بنسبة 63٪ من الأصوات، تم انتخابه لولاية ثانية في عام 2014 بنسبة 54٪ من الأصوات، ولولاية ثالثة عام 2018 بنسبة 59% من الأصوات.