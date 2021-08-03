النيابة الكويتية تترافع لصالح متهم في دعوى من قريبة الفنان مسافر عبد الكريم

ترافعت النيابة العامة في الكويت أمام محكمة التمييز، اليوم الثلاثاء، لصالح الأسير السابق فيصل الرندي، وطالبت ببراءته من التهم الموجهة إليه، إثر دعوى مرفوعة ضده من إحدى أقارب الفنان مسافر عبد الكريم المتهم بالخيانة والتعامل مع القوات العراقية إبان الغزو العراقي للكويت.

ودافعت النيابة، في سابقة هي الأولى من نوعها، عن المتهم الرندي في الدعوى التي رفعتها قريبة مسافر ضده بتهمة الإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم في 21 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وترافع المحامي جاسر الجدعي عن المتهم فيصل الرندي، حيث أثنى على ترافع النيابة لصالح موكله، مشيراً إلى أن هذه سابقة قضائية لم تحدث بتاريخ المحاكم الكويتية.

وتتزامن هذه القضية مع إحياء الكويتيين ذكرى غزو بلادهم قبل 31 عاما من قبل القوات العراقية التي احتلت البلد الخليجي في آب/ أغسطس عام 1990، قبل أن يتدخل المجتمع الدولي ويبدأ عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة انتهت بتحرير البلد الخليجي في شباط/ فبراير 1991.

ومنذ تحرير الكويت بدأت السلطات بمحاكمة كل من ثبت تعاونه مع قوات الاحتلال، والذين ما زال بعضهم يقبع في السجون حتى اليوم.

«الراي» تنشر مذكرة #النيابة_العامة التي دافعت فيها عن متهم في سابقة قضائية https://t.co/BT9E1n7XSd pic.twitter.com/ePQUDiqBLc — الراي (@AlraiMediaGroup) August 3, 2021

وحسمت النيابة العامة، العام الماضي، قضية مسافر عبد الكريم، حيث أثبتت التحقيقات في القضية ”أن مسافر الذي قتل عقب تحرير الكويت مباشرة كان متعاونا مع القوات العراقية، استنادا إلى وثائق ومستندات وشهادة شهود وزملاء له“.

ويعود سبب فتح القضية مجددا العام الماضي، رغم مرور أعوام طويلة عليها، لشكوى رفعتها حفيدة مسافر ضد خمسة مدونين اتهمتهم بالإساءة إلى جدها الذي تقول ”إنه لم يتعاون مع القوات العراقية طوعا بل كرها“، وفق ما نقله لها مقربون.

ومسافر عبدالكريم هو شقيق الكاتب والإعلامي الكويتي نجم عبدالكريم، وهما من أصول عراقية، إلا أن نجم حصل على الجنسية الكويتية التي لم يحصل عليها شقيقه مسافر الذي ولد في الكويت.

ومنذ الغزو العراقي للكويت، لاحقت مسافر، الذي شارك في عدة أعمال تلفزيونية وبرامج ودبلجة أفلام رسوم متحركة، تهمة الخيانة والتعاون مع الجيش العراقي.

وانتهت حياة مسافر الذي عاد إلى الكويت عقب التحرير، إذ تم قتله في ظروف غامضة من قبل مجموعة من الشباب وقطع لسانه ورميت جثته في منطقة صحراوية، لتؤكد التقارير أن ”الذين قتلوه هم شباب من المقاومة الكويتية“.

إلا أن أسرة مسافر دأبت في مناسبات عدة على نفي هذه الاتهامات، وتأكيدها ”أن مسافر جرى تعذيبه بطريقة وحشية وتهديده ليتعاون مع القوات العراقية، فضلا عن إعطائه أنواعا من الأدوية المخدرة التي أفقدته وعيه عند لقائهم به“.

وتضيف العائلة أنهم ومسافر أجبِروا على الذهاب إلى بغداد، ليعود مسافر إلى الكويت عند تحريرها ويسلم نفسه لأحد المخافر الكويتية للمحاكمة، الأمر الذي لم يتم حينها بناء على أمر من المحقق الذي طالبه بتقديم نفسه وأدلته للقضاء عقب عودة الشرعية، للحصول على محاكمة رسمية، ليتم بعدها العثور عليه مقتولا.