السعودية.. القبض على شخص تباهى بعرض مواد مخدرة في مقطع فيديو

تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من القبض على مواطن بعد استعراضه عبر مقطع فيديو مواد مخدرة بغرض التباهي.

ورصدت مكافحة المخدرات مقطع الفيديو المعني، حيث أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عبر حساب المكافحة في ”سناب شات“، أنه ”إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة“.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول شابا يعرض كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، أثناء تواجده في مركبته، وتوثيقه ذلك على أحد تطبيقات مواقع التواصل.

صرّح المتحدث لمديرية مكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة فقد أسفرت المتابعة الأمنية بمنطقة #الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة . pic.twitter.com/pM8X6Soo5I — خبر الريــــــاض الإلكترونية 🇸🇦 (@KNews2030_KSA) August 3, 2021

وتنص أحكام المخدرات الجديدة لعام 2021 في النظام السعودي تبعا لنوع الجريمة بمعاقبة كل شخص بالقتل، إذا ثبت بحقه تهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد التي تتعلق بالمؤثرات العقلية، وكل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها، وحتى أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وكل من يتلقى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من أحد المهربين أو المروجين، إضافة إلى كل من يبيع المواد المخدرة أو يهديها أو يوزعها تحت مسمى (مروج للمواد المخدرة أو للمؤثرات العقلية).

ويمكن للمحكمة أن تنزل أو تخفف من العقوبة وبحسب الأسباب المتضمنة في القضية، ويرجع ذلك إلى تقديرها، حيث تخفف عقوبة السجن إلى 15 سنة على الأقل، وكذلك عقوبة الجلد التي لا تزيد عن خمس جلدات لكل دفعة، وكذلك الغرامة المالية التي يجب ألا تقل عن مئة ألف ريال سعودي.

ويحدد القانون في النظام السعودي عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة، بحسب قصد المتهم، فقد تكون حيازة الموكل للمخدرات بقصد الترويج أو بقصد التعاطي. وينص القانون بشأن عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي، بحسب ما نصت له المادة رقم (41) أن الشخص الذي يحوز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي ولأول مرة يسجن في السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وهنا يجب أن يكون المتهم قاصداً الاستعمال الشخصي أو التعاطي دون الترويج.

أما عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج، فجاءت بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، نظرا لاعتبار المروج يقوم بترويج آفة سامة تسبب تدمير حياة عدد من الأشخاص وإزهاق روح الإنسان.