الشرطة المغربية تعتقل شقيقتين "اعتدتا" على شرطي بسبب "الكمامة" (فيديو)

ألقت الشرطة المغربية، القبض على شقيقتين، يوم الأحد، إثر ظهورهما في مقطع فيديو وهما ”تعتديان“ على شرطي طلب منهما وضع الكمامة قبل دخولهما إلى محطة قطار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، منذ أمس السبت، مقطع فيديو يُظهر فتاتين تعتديان جسديًا ولفظيًا على شرطي عند مدخل محطة القطار في مدينة المحمدية المجاورة للدار البيضاء.

وذكرت الشرطة أن ”التحريات المنجزة التي تعالجها حاليًا مصالح الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، تشير إلى معلومات مطابقة لما تداوله المدونون حول أسباب الواقعة“.

وأوضحت أن ”المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى أن الشرطي ضبط الفتاتين البالغتين من العمر 20 و17 سنة، من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء الكمامة، لكنهما أبديتا مقاومة عنيفة، وعرَّضتا خلالها الشرطي للأفعال الإجرامية التي وثقها“ المقطع المتداول.

وأضافت: ”تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها البالغة سن الرشد في الحبس على ذمة التحقيق، فيما تم إخضاع شقيقتها القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية“.

وأكدت أن ”ما قام به الشرطي يدخل في إطار اختصاصاته التي تخوله مراقبة احترام الإجراءات الصحية، ومن بينها إجبارية وضع الكمامة الطبية، خاصة مع فرض المغرب لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كوفيد19، والتي قررت الحكومة تمديد سريانها حتى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل“.

وتسجل المملكة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع انتشار لمتحور ”دلتا“، مما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى.

واشترطت السلطات، الحصول على ”جواز التلقيح“ أو رخصة تنقل استثنائية، للسفر بين أقاليم البلاد، ومنعت إقامة حفلات الزفاف، وحددت الحاضرين في تشييع الجنائز في 10 أشخاص، إضافة إلى تحديد الحضور في مختلف التجمعات بـ50 شخصًا ونصف سعة أماكن الترفيه العمومي.

وسجلت المملكة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6189 إصابة جديدة، و48 وفاة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المغربية.