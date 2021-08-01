سجن عامل توصيل طلبات آسيوي لاعتدائه على طفلة في دبي

قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي، بسجن وافد آسيوي يعمل في توصيل الطلبات (دليفري) لمدة عام، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه عقوبة السجن، بعد إدانته بالاعتداء على طفلة في حادثة وقعت قبل أكثر من عام، أثناء إيصاله طلبية إلى منزل عائلتها.

ويأتي حكم الاستئناف مخففًا لحكم محكمة أول درجة في القضية، والذي قضى بسجن العامل المعتدي البالغ من العمر 63 عاما، لمدة 3 سنوات.

وبحسب صحيفة ”الخليج“ الإماراتية، فقد وقعت حادثة الاعتداء في شباط/ فبراير العام 2020، عقب قيام العامل بتوصيل طلبية كعكة إلى منزل عائلة الطفلة، كانت قد طلبتها جدة المجني عليها من والدها لمفاجأة زوجة ابنها (أم الطفلة) بمناسبة عيد ميلادها، حيث تعرضت الطفلة للاعتداء من العامل.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل ما جاء في بلاغ والد الطفلة بشأن الحادثة، والذي أفاد ”بأنه وأثناء تواجده خارج المنزل لشراء بعض الأغراض، تلقى اتصالا من ابنته البالغة من العمر 8 سنوات والتي تركها برفقة شقيقها الذي يصغرها بأربعة أعوام، تفيد بوصول عامل توصيل يريد تسليمها أغراضا لم يتم طلبها“.

وأوضح والد الطفلة أن ابنته دعت العامل للحديث مع والدها عبر الهاتف، حيث أكد ”أن الأغراض تم طلبها عبر تطبيق ذكي على الهاتف، حيث قامت والدته والمتواجدة في موطنها بطلب كعكة؛ لمفاجأة زوجته بعيد ميلادها، وتم الدفع عن طريق التطبيق من قبل والدته“.

وأشار والد المجني عليها ”أن ابنته أخبرته أنها استلمت الكعكة، إلا أن عامل التوصيل ما زال واقفا أمام باب الشقة ولم يغادر، فطلب منها أن يتحدث إليه للاستفسار منه عن سبب انتظاره أمام الشقة، فذكر بأنه فقط كان يريد التأكد من العنوان“.

وأضاف المبلِغ ”بأنه وبعد دقيقة من إنهاء المحادثة تفاجأ باتصال هاتفي من ابنته الطفلة تخبره باعتداء العامل عليها قبل أن يفر من المكان، حيث طلب منها والدها إغلاق الباب وتقدم بدوره ببلاغ إلى الشرطة“.

وبناءً على البلاغ، فقد تم القبض على العامل الذي أقر خلال التحقيقات معه بجريمته واعتدائه على الطفلة، ليتم إحالته للمحاكمة.