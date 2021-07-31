السعودية.. شرطة القصيم توقف مقيما تحرش بامرأة

أوقفت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقيما باكستانيا بعد ساعات فقط من ظهوره في مقطع فيديو يتحرش بامرأة بطريقة خادشة للحياء، حيث تسببت بموجة غضب واسعة ضده مع المطالبة بمحاسبته.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها تمكنت من تحديد هوية المتحرش الذي ظهر في الفيديو، وقبضت عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية قبل إحالته للنيابة العامة.

وأوضحت الشرطة أن ما قام به المتحرش من أفعال وسلوكيات، خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

شرطة منطقة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة pic.twitter.com/0CTWGPLFFO — الأمن العام (@security_gov) July 31, 2021

وظهر الرجل الأربعيني في صورة نشرتها وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مرتديا الملابس ذاتها التي ظهر فيها في الفيديو الذي صورته المرأة من داخل سيارتها المتوقفة، عندما بدأ الوافد بالتحرش بها.

وكانت المرأة وثقت في الفيديو كيف اقترب الرجل من سيارتها، وأخرج عضوه التناسلي، قبل أن يبتعد عن السيارة، بعدما انتبه لكونها بدأت بالتصوير.

وتقول المرأة ضحية الحادثة، إن الوافد قام بحركات تحرش أخرى قبل أن تبدأ التصوير الذي صرخت في نهايته متأثرة بالموقف الذي صادفته.

ويعتذر موقع ”إرم نيوز“ عن نشر مقطع الفيديو لكونه خادشا للحياء.

ووجدت الحادثة صدى واسعا وتعاطفا مع المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط مطالب بملاحقة الشاب والقبض عليه، وهو ما تم سريعا بالفعل.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

ويقول ناشطون وباحثون اجتماعيون، إن التشهير بالمتحرشين بجانب العقوبات الأخرى المفروضة، سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.

وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة أكبر بكثير من الماضي، وذلك بعد أن سنت المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية الكثير من التشريعات لصالحهن، مثل السماح لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وقاعات السينما وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية جنبا إلى جنب مع الرجال.