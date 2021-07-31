أهالي قرية مصرية يضبطون شخصا تخفى بالعباءة والنقاب

شهدت إحدى القرى المصرية واقعة غريبة، حيث أقدم أحد الأشخاص على ارتداء ملابس نسائية عبارة عن عباءة ونقاب وتجول في القرية، إلا أن مصيره كان مأساويا.

وتمكن أهالي قرية ”ميت الرومي“ التابعة لمركز ”دكرنس“ بمحافظة الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص كان يرتدي نقابا وعباءة ليتخفى فيهما عن السكان خلال سيره إلى هدفه.

وبحسب تقارير مصرية، فإن أحد الأشخاص من أهالي المنطقة التي شهدت الواقعة شك في سلوك وصوت الشخص المتخفي بالنقاب والعباءة، فقام بالإمساك به وفضحه.

وذكر الشخص أن حديث الرجل الغامض في التليفون كشفه من صوته الرجالي، حيث إنه عندما اقترب منه أدرك أن من يتحدث في التليفون رجل وليس امرأة كما يبدو، فتوقف عن السير، وحاول التحدث معه ليكشفه، وتجمع الأهالي حوله وطلبوا له الشرطة.

وبمجرد أن تم كشف أمر ذلك الشخص حتى تجمع الأهالي من حوله وبدأوا في إهانته والتعدي عليه وفضحه بسبب فعلته المشينة، التي لم تتضح دوافعه من ورائها بعد.

وبعدما تبين لأهالي المنطقة أن صاحب الصوت الخشن في ملابس نسائية رجل، تخوفوا من أن يكون في طريقه لارتكاب جريمة ما؛ ”فألقوا القبض عليه، وسلموه للشرطة“.

وذكرت السلطات أن مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز دكرنس، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بضبط أحد الأشخاص يرتدي نقابا، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم ضبط الشخص، حيث تم نقله إلى ديوان عام المركز.

وأكد المبلغ أنه أثناء سيره بالشارع سمع صوت شخص رجالي ويرتدي نقابا، فشك بالأمر، وقام بالإمساك به، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر العديد من الصور التي تظهر ضبط الشخص الغامض المتخفي بالعباءة والنقاب والأهالي قد تجمهروا من حوله.

وقبلها بأيام، شهدت مصر واقعة مشابهة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، يرتدي نقابا خلال سيره بالشارع، في منطقة الصف.

وكان بعض السكان قد اشتبهوا في شخص يرتدي نقابا وملابس نسائية، وتتبعوه حتى وصل مدخل عقار، وتأكدوا من كونه رجلا، وتحفظوا عليه، ثم أبلغوا مركز الشرطة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتدائه النقاب والملابس النسائية، ولم يبرر سبب ارتدائه النقاب، وأكدت التحريات صحة قواه العقلية، وحرر محضر بالواقعة.