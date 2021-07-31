موظف يسرق التيار الكهربائي من مركز الشرطة لتعدين البتكوين

فككت الشرطة البولندية مشغلا غير قانوني لتعدين عملة البتكوين الرقمية داخل مقرها الرئيسي في العاصمة وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة، ماريوش تساركا، لقناة ”تي في إن 24“: إن ”موظفا حكوميا، وليس عنصرا من الشرطة، حول طاقة كهربائية لتعدين البتكوين في مقر الشرطة ذاته للأسف الشديد“.

وأضاف: ”اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية“، من دون تحديد المدة المستغرقة لذلك، مؤكدا أن المشغل لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة.

وبحسب ”تي في إن 24″، صرف الموظف من عمله وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، ويتوقع صرف شخص آخر عما قريب.

وتعمل العملات المشفرة مثل البتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.

ويستخدم مشغلو البتكوين معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم تلقائيا البتكوين، وهو نشاط يستهلك كماً كبيرا من الطاقة، ويبرر محاولة الربط غير القانونية بالشبكة العامة.

وبحسب مؤشر كامبريج المعني باستهلاك البتكوين للكهرباء (سي بي اي سي آي)، تستهلك مشاغل البتكوين حوالي 114 تيراوات في الساعة على أساس سنوي، أي 0,5 % من الإنتاج العالمي للطاقة أو أكثر بقليل من استهلاك هولندا.

وبحسب تقرير، نشرته وكالة ”دويتش فيلا“ الألمانية، تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ ”التعدين المستدام“، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة، لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.

وأوضح التقرير أن عملة بيتكوين تعتبر من أكثر المواد استهلاكا للكهرباء. فاعتماداً على تقدير مبدئي، فإن الطاقة العالمية المطلوبة لتعدين العملة المشفرة الأكثر نجاحاً، تتراوح بين 67 و 121 تيراواط / ساعة في السنة.

ويمثل هذا الرقم نصف ما تستهلكه جميع مراكز البيانات – للإنترنت والحوسبة السحابية والقطاع المالي بأكمله وجميع العملات المشفرة الأخرى.

وللمقارنة وحتى تتضح الصورة يكفي أن نعرف أن إجمالي استهلاك الطاقة السنوي في ألمانيا يبلغ ما يزيد قليلاً عن 500 تيراواط / ساعة، بحسب التقرير ذاته.

وتشهد أوروبا حالياً تكاملاً متزايداً لأسواق الكهرباء خاصة في شمال ووسط القارة. وتربط العديد من الكابلات البحرية الدول الاسكندنافية بهولندا وبولندا والمملكة المتحدة.