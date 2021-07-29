بينهم فنانان.. السعودية تعاقب 4 من مشاهير "سناب شات" لنشرهم إعلانات "مضللة"

أعلنت وزارة التجارة السعودية، ليل الخميس، تغريم أربعة من مشاهير موقع ”سناب شات“، من ضمنهم الفنانان السعودي حبيب الحبيب، واللبنانية ليلى إسكندر؛ بسبب نشرهم إعلانات تضمنت ”خداعا وتضليلا“ للمستهلكين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر ”قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين؛ لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس (المحظور)، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين“.

وأضافت الوزارة أنه جرى تغريم المخالفين الأربعة بإجمالي 160 ألف ريال (نحو 43 ألف دولار).

"التجارة" تنشر قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وتتعلق قرارات الوزارة بكل من: أحمد عبدالله السالم، كويتي الجنسية، والفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز، التي تحمل الجنسية التركية.

وعاقبت الوزارة، الأشخاص الأربعة، بـ“توجيه إنذار لهم لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية“، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال (نحو 11 ألف دولار) على كل منهم، ونشر هذه القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وتحذر السلطات السعودية، بشكل مستمر من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ”الفوركس“ غير المرخص في المملكة.

وفي تموز/ يوليو 2020، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير في السعودية من ”طرق وأساليب جديدة تمتهنها شركات وأشخاص غير مرخصين للترويج لأعمالهم غير المشروعة“.

وأوضحت اللجنة أن ”من بين الأساليب التي رصدتها، استخدام شعارات جهات حكومية، وكذلك شعارات بعض الجهات الخاصة، ونشر تصريحات غير صحيحة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة على شكل إعلانات تستهدف تضليل المواطنين والمقيمين وإيهامهم بمشروعية التعاملات المالية لهذه الجهات المشبوهة“.

وأضافت: ”كما يستخدم القائمون على هذه الإعلانات المضللة قصصا وهمية تظهر في مواقع إلكترونية معروفة في المملكة، مستغلين كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردودا لقصصهم لإيهامهم بمشروعية أعمالهم“.

وتابعت: ”وكذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورا عاليا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية“، بحسب اللجنة السعودية الدائمة للتوعية والتحذير.