في صباح السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، كان فرع بنك الراجحي في مدينة جازان السعودية مزدحما بالمراجعين كالعادة، عندما دخل شاب عشريني مسلح البنك، وهاجم الجميع متسبباً بقتلى وجرحى.

وبعد نحو ثلاث ساعات من بدء ذلك الهجوم الدامي، تمكنت قوات أمنية خاصة من القبض على المهاجم، واليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حد الحرابة (الإعدام) فيه، لتنتهي فصول جريمة مروعة وقعت قبل نحو ست سنوات.

لكن الإعلان عن إعدام المنفذ، محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي، أعاد للأذهان تفاصيل ما جرى في ذلك اليوم، وكيف قُتل مراجعان للبنك تصادف وجودهما في غرفة مدير فرع البنك الذي كان أول من هاجمه المنفذ.

ووفقاً لشهود عيان، وتحقيقات رسمية معلنة، فإن المهاجم عندما دخل للبنك توجه إلى غرفة مدير الفرع، وقام بإطلاق رصاصة عليه وأصابه بكتفه اليسرى، ثم أطلق النار على مراجع شاب تصادف وجوده في المكتب، فأرداه قتيلاً، وصادف أيضاً مراجعا شابا آخر يريد دخول مكتب المدير، فقام بإطلاق الرصاص عليه وقتله.

وعندما خرج إلى صالة البنك بادر إلى إطلاق رصاص طائش على النوافذ، وسقف البنك، وأصاب مراجعا آخر، قبل أن يأمر الجميع بالخروج، فخرج الكثير منهم بالفعل، سيما النساء، ثم قرر احتجاز الباقين.

وحضرت الدوريات الأمنية للمكان بعد تلقيها بلاغات ممن خرجوا من البنك وشهدوا ما جرى فيه، لتتدخل قوات الطوارئ المدربة على التعامل مع هكذا حوادث، وتنجح في نهاية الأمر بالقبض على المهاجم حياً دون إصابة أي من رجالها.

وكان المنفذ قد تحصن داخل البنك وبدأ بإطلاق النار على قوات الطوارئ التي طوقت البنك، قبل أن تتم مداهمة المهاجم في موقعه عبر عربة مدرعة، لتجبره على الاستسلام.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن المهاجم ”اعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية.. وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطي المخدرات“.