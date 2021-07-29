الأردن.. مدّعي عمان يمنع محاكمة المشتكى عليهم في قضية مستشفى "الغاردنز"

قرر مدّعي عام عمّان في الأردن منع محاكمة المشتكى عليهم في قضية مستشفى ”الغاردنز“ ورفع الأوراق إلى النائب العام.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن ”القرار استند إلى تقرير الطب الشرعي، وتقرير اللجنة الفنية المنتخبة من الأطباء والمتخصصين الذين أكدوا أن لا علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بحادثة الوفاة“.

يذكر أن القرار متوقف على المصادقة عليه من قبل النائب العام.

وكان مصدر طبي في الطب الشرعي، قد أعلن في وقت سابق، عن تسليم تقرير الطب الشرعي للمدعي العام في حادثة مستشفى ”الغاردنز“.

وأوضح المصدر لموقع ”المملكة“ المحلي، أن سبب وفاة سيدة ورجل ”خثرات دموية متعددة في الأوعية الدموية في الرئة“.

وقال وزير الصحة فراس الهواري، آنذاك، إنّ النتائج الأولية لتشريح وفاتي مستشفى ”الغاردنز“ تؤكد وجود ”خثرات رئوية“ تسببت بانخفاض الأكسجين؛ وحدثت الوفاة نتيجة الحالة الطبية المرضية التي كانت تعاني منها الحالتان.

وأضاف الهواري، أن شخصا توفي قبل انقطاع التيار الكهربائي في ”الغاردنز“ وآخر بعد انقطاع الكهرباء بنحو ساعة ونصف الساعة.

وأشار إلى أن سببها الحالة المرضية التي كانا يعانيان منها، داعيا انتظار النتيجة النهائية للتحقيق.

من ناحيته، قال مدير مستشفى ”الغاردنز“، فايز أبو حميدان، لـ“برنامج صوت المملكة“، إنّ تعطل جهاز الأكسجين لمريضة توفيت، لم يستمر أكثر من دقيقتين.

وأضاف أبو حميدان، أنه جرى استبدال جهاز الأكسجين بآخر.

وأوضح، أن سبب ”تعطل جهاز الأكسجين ليس انقطاع الكهرباء، مرجحا أن تكون بطارية الجهاز لا تعمل لكن خلال دقائق قليلة استطاعوا أن يعطوا المريضة جهاز أكسجين باليد“، ونقل عن المسؤول عن التنفس قوله ”إنه تم إعطاء الأكسجين لها خلال دقيقتين“.

بدوره، قال نجل السيدة التي توفيت في مستشفى ”الغاردنز“، إن حالة والدته كانت مستقرة قبل الوفاة، وإن مؤشرات الأكسجين كانت جيدة قبل انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى وتوقف عمل جهاز الأكسجين.

وأكّد لـ ”المملكة“، أن ”الكهرباء انقطعت لنحو 23 دقيقة ما أدى لتوقف عمل جهاز الأكسجين، وقامت الكوادر التمريضية بإجراء التنفس الصناعي لوالدته بعد 7 دقائق من توقف جهاز الأكسجين لكن دون فائدة“.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من واقعة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، والتي تسببت بوفاة 7 أشخاص على الأقل، وأدت إلى غضب شعبي واسع، وإيقاف خمسة مسؤولين.